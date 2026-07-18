Jornal português cita três brasileiros e Cristiano Ronaldo como decepções da Copa

Cristiano Ronaldo, Neymar, Raphinha e Gabriel Magalhães estão presentes em uma lista ingrata da Copa do Mundo. O jornal português A Bola escolheu 23 jogadores que decepcionaram neste Mundial. A publicação levou em consideração a expectativa antes do torneio e o desempenho apresentado na competição.

De acordo com o jornal, falta de ritmo, problemas físicos e baixo aproveitamento marcaram o rendimento abaixo do esperado de alguns nomes eleitos. Inclusive, além do trio brasileiro e do craque português, estão presentes na lista Manuel Neuer, Bruno Fernandes, Jamal Musiala, Heung-Min Son, Declan Rice e Federico Valverde.

Quem lidera a lista é o goleiro uruguaio Muslera, considerado o principal responsável pela eliminação da Celeste na fase de grupos. Na sequência aparecem Kimmich e Gvardiol. Gabriel Magalhães ficou na quarta colocação, com a observação da atuação ruim contra Saibari e Haaland, nos jogos contra Marrocos e Noruega, respectivamente. O equatoriano Hincapié fechou o top 5.

Cristiano Ronaldo ficou na décima colocação. A publicação afirmou que o craque se afastou da região onde pode fazer diferença nas partidas. O top 10 também contou com Valverde, Musiala, Bruno Fernandes e Sané. Neymar ficou na 19ª colocação, com a pouca minutagem sendo destacada pelo jornal. Contudo, Raphinha fechou a lista, com a ressalva de que não conseguiu assumir o protagonismo na Seleção junto com Vini Jr.

A lista também teve a presença de muitos nomes turcos, como Kokçu, Yildiz e Arda Güler. Por fim, o portal fechou a relação com McTominay, Bernardo Silva, Semenyo, Gyökeres e Doku.

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