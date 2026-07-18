Com retorno de Pogba, Filipe Luís estreia no Monaco com goleada

Filipe Luís iniciou sua trajetória no Monaco com o pé direito e uma goleada por 5 a 2 sobre o Saint-Priest, da quarta divisão nacional, em amistoso neste sábado (18). Além do bom desempenho, o ex-Flamengo também celebrou a participação de Paul Pogba no segundo tempo da partida.

O Monaco abriu o placar na primeira etapa com gols de Eric Dier, aos 32 minutos, e Aleksandr Golovin na sequência, aos 35′. Após o intervalo, Paris Brunner ampliou a vantagem e balançou as redes duas vezes, ambas antes dos 10′. A equipe de Filipe ainda contou com um gol contra de um jogador do Saint-Priest.

Apesar do bom resultado, o treinador brasileiro ainda não contou com todos os jogadores disponíveis no elenco. Isso porque Jordan Teze, Ansu Mati, Minamino, Stanis Idumbo, Salisu e Vanderson continuam em recuperação de lesões sofridas na última temporada.

“Bom teste”, diz Filipe Luís

O ex-Flamengo avaliou o confronto como uma etapa importante da preparação, considerando que amistosos ajudam a identificar pontos que precisam de ajustes.

“Bom teste. Acho que os amistosos sempre nos mostram o caminho a seguir. Eles servem como guia para identificar os pontos específicos e os aspectos mais importantes. A prioridade é corrigir o que precisa ser corrigido, treinar mais, sem deixar de lado os pontos positivos observados hoje”, disse o treinador.

Além da análise sobre o desempenho coletivo, Filipe também comentou sobre a presença de Pogba no amistoso. O treinador enalteceu a qualidade do francês com a bola, mas esclareceu que o meio-campista segue o mesmo planejamento físico dos demais atletas.

“Ele segue o mesmo programa que os outros, tem os mesmos treinos que todos jogadores. Espero que consiga atingir o mesmo nível de condicionamento físico. Porque com a bola nos pés, já sabemos que ele é muito bom”, afirmou.

Próximo desafio

O Monaco terá outro compromisso de preparação no dia 25 de julho, contra o Sporting de Lisboa, no Estádio José Alvalade, pelo Troféu Cinco Violinos 2026. A estreia oficial da equipe na temporada acontecerá apenas em 23 de agosto, diante do Le Havre, pela primeira rodada da Ligue 1.

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