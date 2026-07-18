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Com retorno de Pogba, Filipe Luís estreia no Monaco com goleada

Com retorno de Pogba, Filipe Luís estreia no Monaco com goleada
Com retorno de Pogba, Filipe Luís estreia no Monaco com goleada -

Filipe Luís iniciou sua trajetória no Monaco com o pé direito e uma goleada por 5 a 2 sobre o Saint-Priest, da quarta divisão nacional, em amistoso neste sábado (18). Além do bom desempenho, o ex-Flamengo também celebrou a participação de Paul Pogba no segundo tempo da partida.

O Monaco abriu o placar na primeira etapa com gols de Eric Dier, aos 32 minutos, e Aleksandr Golovin na sequência, aos 35′. Após o intervalo, Paris Brunner ampliou a vantagem e balançou as redes duas vezes, ambas antes dos 10′. A equipe de Filipe ainda contou com um gol contra de um jogador do Saint-Priest.

Apesar do bom resultado, o treinador brasileiro ainda não contou com todos os jogadores disponíveis no elenco. Isso porque Jordan Teze, Ansu Mati, Minamino, Stanis Idumbo, Salisu e Vanderson continuam em recuperação de lesões sofridas na última temporada.

“Bom teste”, diz Filipe Luís

O ex-Flamengo avaliou o confronto como uma etapa importante da preparação, considerando que amistosos ajudam a identificar pontos que precisam de ajustes.

“Bom teste. Acho que os amistosos sempre nos mostram o caminho a seguir. Eles servem como guia para identificar os pontos específicos e os aspectos mais importantes. A prioridade é corrigir o que precisa ser corrigido, treinar mais, sem deixar de lado os pontos positivos observados hoje”, disse o treinador.

Além da análise sobre o desempenho coletivo, Filipe também comentou sobre a presença de Pogba no amistoso. O treinador enalteceu a qualidade do francês com a bola, mas esclareceu que o meio-campista segue o mesmo planejamento físico dos demais atletas.

“Ele segue o mesmo programa que os outros, tem os mesmos treinos que todos jogadores. Espero que consiga atingir o mesmo nível de condicionamento físico. Porque com a bola nos pés, já sabemos que ele é muito bom”, afirmou.

Próximo desafio

O Monaco terá outro compromisso de preparação no dia 25 de julho, contra o Sporting de Lisboa, no Estádio José Alvalade, pelo Troféu Cinco Violinos 2026. A estreia oficial da equipe na temporada acontecerá apenas em 23 de agosto, diante do Le Havre, pela primeira rodada da Ligue 1.

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