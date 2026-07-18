Com pênalti defendido, Juventus empata sem gols com o Basel

Ainda sem os jogadores que estavam na Copa do Mundo, a Juventus empatou sem gols contra o Basel em seu primeiro amistoso da pré-temporada. A partida aconteceu na manhã deste sábado (18), na Basileia, na Suíça.

Inclusive, os donos da casa tiveram a melhor chance do jogo para ficar com a vitória. Afinal, o goleiro Perin defendeu a cobrança de pênalti de Otele, em penalidade cometida pelo brasileiro Arthur. Nos minutos finais, a Juve chegou a ficar com um jogador a mais, mas não aproveitou a vantagem.

Juventus cria melhores chances, mas não marca

A partida começou travada, em ritmo de amistoso, com pouca criatividade para os dois lados. Aos poucos, as chances começaram a aparecer, inicialmente com os donos da casa. Cisse recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Di Gregorio. Na sequência, a Juve respondeu com Adzic, que parou em defesa de Omlin.

Os italianos conseguiram pressionar e pararam em boas defesas do goleiro suíço. Boga fez jogada pela esquerda, invadiu a área e chutou para defesa de Omlin. Depois, o francês deu passe para o meio da área e a bola ficou com Douglas Luiz, que parou em boa intervenção do goleiro. Cambiaso tentou de fora da área, mas mandou pela linha de fundo. Nos minutos finais, o Basel voltou a assustar, em cobrança de falta de Shaqiri, defendida por Di Gregorio.

Perin salva em cobrança de pênalti

Logo no começo do segundo tempo, a Juve teve uma chance de ouro para sair na frente. A defesa adversária saiu jogando errado e Miretti ficou com a bola dentro da área, mas chutou em cima de Salvi. Na sequência, Openda arriscou de fora da área e o goleiro encaixou.

Depois, o Basel teve sua grande chance para sair na frente. Arthur derrubou Otele dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 7 bateu mal e Perin fez a defesa. Após o susto, os italianos voltaram a aparecer no ataque. Oboavwoduo acertou belo chute da entrada da área e Salvi fez a defesa de mão trocada. Entretanto, o goleiro do Basel não terminaria a partida. Nos minutos finais, Openda puxou um contra-ataque e foi derrubado pelo arqueiro, que recebeu o cartão vermelho. Porém, mesmo com a vantagem, a Velha Senhora não conseguiu chegar ao gol da vitória.

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