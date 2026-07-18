Campeão mundial com a Espanha pede auxílio de Trump para assistir a final da Copa

A final da Copa do Mundo neste domingo (19) entre Espanha e Argentina atrai a atenção de quase todo mundo. Inclusive, de quem já esteve lá, levantando o troféu e querendo torcer para sua seleção repetir o feito. É o caso do ex-lateral-esquerdo espanhol Joan Capdevila, que venceu o torneio em 2010. Entretanto, ele ainda não sabe se conseguirá acompanhar a partida em Nova Jersey.

Afinal, o ex-jogador teve a documentação negada para entrar nos Estados Unidos. Por conta disso, Capdevila fez um apelo em suas redes sociais ao presidente Donald Trump, para que o mandatário auxilie na viagem de sua família para acompanhar a decisão.

“Preciso de ajuda, Donald Trump. Acabam de dizer que eu não posso viajar para a final com meus filhos porque me negaram o ESTA. Alguém pode me ajudar com isso? Vocês não imaginam a ilusão que eu tinha de poder estar lá com todos os meus companheiros de 2010 e com este time para torcer por eles. Não consigo acreditar que não me deixem entrar nos EUA e que eu perca um momento assim com meus filhos, que amamos tanto o futebol”, escreveu Capdevila no seu perfil no X.

O ESTA (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem), documento citado pelo ex-lateral, é uma autorização para cidadãos de países que não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, como é o caso da Espanha. Até o momento, o governo dos Estados Unidos não respondeu à solicitação.

Capdevila atuou como titular nos sete jogos da Espanha na Copa de 2010. O lateral também fez parte do elenco campeão da Eurocopa em 2008. Ao longo de sua carreira, o jogador atuou por Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal e Benfica. Por fim, se aposentou em 2018, no futebol de Andorra.

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