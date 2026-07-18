Laporte cobra rigor da arbitragem na final da Copa: “Vimos coisas que nos surpreenderam”

A Espanha entra em campo na tarde deste domingo (19) na decisão da Copa do Mundo. A La Roja encara a Argentina em busca do seu segundo título mundial, no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Até aqui, a seleção vem tendo uma grande atuação defensiva, sofrendo apenas um gol em todo o torneio.

Entretanto, os zagueiros espanhóis possuem uma preocupação para a decisão. Em entrevista ao jornal “Marca”, o defensor Aymeric Laporte declarou que está atento à atuação da arbitragem no confronto. O jogador destacou que não vê problemas com o estilo de jogo agressivo da Argentina, mas acredita que os árbitros não estão sendo rigorosos ao punir os sul-americanos.

“Não me preocupo nem um pouco com a agressividade no futebol. Se for tolerável e o árbitro fizer o seu trabalho, não tenho problema nenhum. É verdade que em jogos recentes vimos coisas que nos surpreenderam bastante, ações que deixaram passar. Principalmente com a Argentina, uma equipe que deixa muitos recados. Isso não deveria ser permitido no futebol, especialmente em competições tão importantes, porque pode desestabilizar e frustrar o time. Faz parte do trabalho do árbitro controlar essas coisas para que não se aproveitem delas. Se um ou dois jogadores fizerem isso, a partida será um caos. Mas é verdade que tudo dependerá da arbitragem”, ressaltou.

Por outro lado, Laporte considerou que a Espanha vem fazendo um torneio leal nesse sentido. Inclusive, o zagueiro destacou que a seleção não comete imprudências em suas partidas. Entretanto, pontuou que nem sempre os jogadores conseguem supervisionar essa questão e precisam da atuação da arbitragem.

“Desde o início do torneio, temos sido uma equipe bastante justa nesse sentido. Não saímos por aí agredindo os adversários ou cometendo faltas imprudentes. E acho que é isso que temos que fazer nesta partida. A questão é que não temos controle sobre isso. Tem que haver alguém que supervisione essas ações e garanta que seja futebol e não outra coisa. Que um ou dois jogadores não façam certas coisas”, enfatizou.

Duelo contra Messi

Revelado pelo Athletic Bilbao, Laporte já teve vários duelos contra Messi. O jogador classificou o craque argentino como uma lenda e lamentou o fato de sempre enfrentá-lo do lado oposto do gramado. O zagueiro recordou como o jogador aparece em momentos decisivos da partida, inclusive em alguns em que ele terá que fazer a marcação.

“Ele é uma lenda para a vida toda. Todos nós assistimos a vídeos do Leo desde crianças. A verdade é que joguei muitas partidas contra ele e infelizmente estou nas fotos contra ele. Ele sempre aparece em muitos momentos importantes. Em muitos dos meus também. Ele é um jogador de futebol incrível. Todos nós adoramos vê-lo jogar. Agora, espero que a Copa do Mundo não seja para ele, mas para nós”, concluiu.

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