Ponte Preta x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta e Goiás se enfrentam neste sábado (18), às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli, em duelo válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo reúne equipes que vivem momentos distintos na competição, entre estancar uma crise recente e manter a boa recuperação para encerrar o primeiro turno próximo à parte de cima da tabela.

Mandante, a Ponte Preta chega ao jogo com a situação mais preocupante entre as equipes. A Macaca soma apenas oito pontos em 17 rodadas e ocupa a vice-lanterna da Série B, em meio a um jejum que perdura há 11 partidas. Um novo tropeço, após seis derrotas consecutivas, pode resultar na pior série negativa do clube neste século.

O Goiás, por sua vez, atravessa um momento de reação no Brasileiro. Depois de somar sete pontos nas últimas três rodadas, a equipe ganhou fôlego e encara os dois compromissos restantes do turno como oportunidade para reduzir a distância em relação aos líderes.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela Rede TV, ESPN e Disney+.

Como chega a Ponte Preta

Márcio Zanardi precisará reorganizar a equipe para o compromisso, visto que não contará Márcio Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem o zagueiro, o técnico poderá usar Diego Leão, Gustavo Almeida e Danilo Barcelos entre as alternativas para o setor.

O treinador também não contará com Diego Tavares, que negocia a rescisão contratual em meio à questão dos salários atrasados. Em contrapartida, Júlio está liberado pelo departamento médico e aparece como principal opção para assumir o setor. Kevyson é outra opção analisada por Zanardi.

Como chega o Goiás

No lado esmeraldino, Mozart fará apenas uma alteração na formação que começou a última rodada. Isso porque Filipe Machado está de volta após cumprir suspensão e reassume a posição no meio-campo.

O treinador também volta a contar com Gegê e Pedrinho, recuperados de lesão, além de Lourenço, que já havia sido utilizado durante a partida anterior. Os três, porém, devem iniciar a partida como opções no banco de reservas.

Ponte Preta X Goiás

Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada

Data e horário: 18/7/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli

PONTE PRETA: Guilherme Viana; Lucas Cunha, Sérgio Palacios e Danilo Barcelos; Júlio (Diego Porfírio), André Lima, Juan (Diego Leão), Elvis e Kevyson; David da Hora (Baianinho) e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi.

GOIÁS: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma; Filipe Machado, Juninho e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)



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