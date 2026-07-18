Condições climáticas cancelam último treino da Espanha antes da final da Copa

A Espanha cancelou o seu último treinamento antes da final da Copa do Mundo, que aconteceria na manhã deste sábado (18). A seleção decidiu não realizar a atividade por conta das tempestades que atingem à região de Nova York, que ativaram o protocolo anti-raios.

Inicialmente, o treinamento estava marcado para às 12h30, horário de Brasília. Entretanto, a atividade acabou sendo atrasada por conta da forte chuva, com raios. Com isso, o protocolo de segurança dos Estados Unidos entrou em ação e ninguém, nem mesmo a imprensa, pôde ir para a área externa. A Fifa informou que o treino só seria liberado após às 13h15. Sabendo disso, a Espanha decidiu cancelar a atividade.

Em uma nota, a Federação Espanhola de Futebol declarou que decidiu suspender a atividade por conta do protocolo de segunraça. Contudo, os jogadores irão realizar uma sessão de aquecimento em uma área interna.

“O treino da seleção espanhola ⁠no campo do Melanie Lane Training Ground, em Nova Jersey, foi ‌suspenso de acordo com o protocolo de segurança contra ⁠tempestades dos EUA. Os jogadores estão, neste momento, participando de uma sessão de aquecimento em recinto fechado”, relatou.

Por outro lado, a Argentina também teve seu treino atrasado, mas decidiu realizar a atividade. A seleção de Lionel Scaloni foi a campo por volta das 13h20, horário de Brasília.

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