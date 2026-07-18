Manchester United perde para o Wrexham na estreia de Andrey Santos

E foi dado o pontapé inicial para a pré-temporada do futebol europeu para 2026/2027. Já com surpresa, aliás! Afinal, o Manchester United (ING) perdeu por 1 a 0 para o Wrexham (WAL) em amistoso disputado no Estádio Olímpico de Helsinque, capital da Finlândia, neste sábado (18/7), abrindo sua série de compromissos com revés.

Contando com apenas um jogador que disputou a Copa do Mundo (o meia escocês Tyler Fletcher), a escalação dos Red Devils contou com novidade: o brasileiro Andrey Santos, principal reforço para a temporada, oriundo do Chelsea por 56 milhões de euros (cerca de R$ 328 milhões). Outros atletas importantes que foram a campo foram o zagueiro Maguire, os laterais Yoro e Shaw, o meia Mount e os atacantes Dorgu, Mbeumo e Zirkzee. O reforço Youri Tielemans, no entanto, ainda não foi a campo.

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Já a equipe galesa, que disputará pelo segundo ano consecutivo a Championship (Segundona da Inglaterra), venceu com gol de Samuel Smith, ainda no primeiro tempo. Após jogadinha de lateral, O’Brien recebeu completamente livre na esquerda da área e cruzou rasteiro para o camisa 28 só empurrar, então, para o fundo do gol, aos 39′.

Próximos passos

O Manchester United ainda conta com cinco amistosos antes de estrear na Premier League, dia 22 de agosto. Primeiro, já na próxima sexta-feira (24/7), enfrenta o Rosenborg (NOR), em Trondheim, na Noruega. No calendário ainda constam amistosos contra Atlético de Madrid (ESP), PSG (FRA), Leeds (ING) e Milan (ITA). Tais jogos ocorrem, respectivamente, nos dias 1º/8, 8/8, 12/8 e 15/8.

O Wrexham, por sua vez, realizará três amistosos no chamado Premier League Summer Series. Por lá, encarará o Leeds (dia 25/7), o Liverpool (dia 29) e o Sunderland (dia 3/8). Já no dia 7, estreia na temporada contra o Middlesbrough, em jogo válido pela EFL Cup. Na Championship, o time dos donos Ryan Reynolds e Rob McElhenney estreia contra o Cardiff, também de País de Gales, dia 17/8.

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