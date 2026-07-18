Tiquinho entra na Justiça e rescinde com o Santos

O atacante Tiquinho Soares não é mais jogador do Santos. A rescisão contratual do centroavante saiu na última sexta-feira (17/7) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, deixando o jogador livre para definir o próximo clube.

O desligamento ocorreu após o atacante recorrer à Justiça para pedir o encerramento do vínculo. Na ação, Tiquinho alegou atrasos de três meses nos salários, além de sete meses sem receber direitos de imagem e luvas. O Santos ainda não se pronunciou sobre o caso, porém.

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Livre no mercado, o centroavante de 35 anos já desperta, assim, interesse de outras equipes. O Fortaleza, da Série B, sondou recentemente a situação do jogador, surgindo, então, como um dos possíveis destinos. Enquanto define o futuro, Tiquinho mantém a preparação física com um treinador particular.

Contratado pelo Santos no início de 2025, o atacante assinou até o fim de 2027. A negociação com o Botafogo também envolveu a transferência do zagueiro Jair para o clube carioca. No Rio de Janeiro, Tiquinho viveu o melhor momento da carreira recente, com 44 gols, 17 assistências e as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024.

Pelo Santos, porém, o desempenho ficou abaixo da expectativa. O camisa 9 disputou 40 partidas e marcou sete gols antes de sair por empréstimo ao Mirassol no primeiro semestre desta temporada. No clube do interior, participou de dez jogos e balançou as redes apenas uma vez.

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