Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em acordo na CNRD

O Corinthians voltou a receber um transfer ban e segue impedido de registrar jogadores. Desta vez, a sanção se dá por conta do atraso no pagamento de uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

A quinta prestação do plano venceu na última sexta-feira (17/7) e tem valor aproximado de R$ 8 milhões, segundo informações do “ge” deste sábado (18/7). Até o momento, a diretoria alvinegra não informou quando pretende regularizar a pendência. Com efeito imediato, esta é a terceira restrição sofrida pelo Corinthians em apenas dois meses.

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As duas anteriores, aliás, saíram através da Fifa e também impedem o clube de registrar reforços. A primeira punição internacional ocorreu por causa da dívida com o Philadelphia Union (EUA), referente à contratação do volante José Martínez. A segunda saiu na última semana, após o não pagamento de uma multa disciplinar de 225 mil dólares (R$ 1,15 milhão). Segundo a Fifa, a penalidade envolve atrasos em obrigações financeiras relacionadas às negociações de Martínez, Charles, junto ao Midtjylland (DIN), e Talles Magno, do New York City (EUA).

O Corinthians já havia enfrentado situação semelhante no próprio acordo firmado com a CNRD. Nas duas primeiras parcelas, o clube também efetuou os pagamentos após o vencimento, alegando que interpretava haver um prazo adicional de cinco dias para a quitação. A Câmara, porém, entendeu que o atraso era suficiente para aplicar o transfer ban e manteve a punição mesmo após a regularização dos valores.

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