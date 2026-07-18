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Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em acordo na CNRD

Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em acordo na CNRD
Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em acordo na CNRD -

O Corinthians voltou a receber um transfer ban e segue impedido de registrar jogadores. Desta vez, a sanção se dá por conta do atraso no pagamento de uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

A quinta prestação do plano venceu na última sexta-feira (17/7) e tem valor aproximado de R$ 8 milhões, segundo informações do “ge” deste sábado (18/7). Até o momento, a diretoria alvinegra não informou quando pretende regularizar a pendência. Com efeito imediato, esta é a terceira restrição sofrida pelo Corinthians em apenas dois meses.

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As duas anteriores, aliás, saíram através da Fifa e também impedem o clube de registrar reforços. A primeira punição internacional ocorreu por causa da dívida com o Philadelphia Union (EUA), referente à contratação do volante José Martínez. A segunda saiu na última semana, após o não pagamento de uma multa disciplinar de 225 mil dólares (R$ 1,15 milhão). Segundo a Fifa, a penalidade envolve atrasos em obrigações financeiras relacionadas às negociações de Martínez, Charles, junto ao Midtjylland (DIN), e Talles Magno, do New York City (EUA).

O Corinthians já havia enfrentado situação semelhante no próprio acordo firmado com a CNRD. Nas duas primeiras parcelas, o clube também efetuou os pagamentos após o vencimento, alegando que interpretava haver um prazo adicional de cinco dias para a quitação. A Câmara, porém, entendeu que o atraso era suficiente para aplicar o transfer ban e manteve a punição mesmo após a regularização dos valores.

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