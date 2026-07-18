Agüero rebate críticas de zagueiro da Espanha: “Você amarela”

A final da Copa do Mundo ganhou uma polêmica extracampo fortalecida pelo ex-jogador Sergio Agüero. O argentino respondeu as declarações do zagueiro da Espanha, Aymeric Laporte, que pediu mais rigor da arbitragem com os atuais campeões mundiais durante a decisão do torneio.

Em declaração no podcast “Vamo’a Juga”, Agüero rebateu o seu ex-companheiro de Manchester City. O argentino declarou que Laporte não pode se fazer de durão e que “amarela” quando os dois se encontram.

“O que é que te surpreende? Não se faça de durão, porque quando a gente se encontra, você amarela”, afirmou o ex-jogador.

Em entrevista ao jornal “Marca”, Laporte declarou que está atento à atuação da arbitragem no confronto. O jogador destacou que não vê problemas com o estilo de jogo agressivo da Argentina, mas acredita que os árbitros não estão sendo rigorosos ao punir os sul-americanos.

“Não me preocupo nem um pouco com a agressividade no futebol. Se for tolerável e o árbitro fizer o seu trabalho, não tenho problema nenhum. É verdade que em jogos recentes vimos coisas que nos surpreenderam bastante, ações que deixaram passar. Principalmente com a Argentina, uma equipe que deixa muitos recados. Isso não deveria ser permitido no futebol, especialmente em competições tão importantes, porque pode desestabilizar e frustrar o time. Faz parte do trabalho do árbitro controlar essas coisas para que não se aproveitem delas. Se um ou dois jogadores fizerem isso, a partida será um caos. Mas é verdade que tudo dependerá da arbitragem”, declarou.

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