Mbappé homenageia Deschamps antes de “última dança”

Apenas o terceiro ser humano a ganhar a Copa do Mundo como jogador e também como técnico, Didier Deschamps fará, neste sábado (18/7), sua última partida no comando da França. E o craque da companhia, Kylian Mbappé, fez uma publicação como forma de exaltar o treinador de 57 anos antes de sua “última dança”, como o próprio camisa 10 alcunhou a partida contra a Inglaterra, pela disputa pelo terceiro lugar do Mundial 2026.

O jogador, utilizando suas redes sociais, fez um texto de despedida, agradecendo pelos serviços de Deschamps nestes 14 anos à frente da seleção francesa. Não à toa, o comandante bateu um recorde na atual edição. Ele chegou a 26 jogos (fará 27 contra a Inglaterra), tornando-se o treinador com mais partidas na História das Copas. O duelo contra os ingleses, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), será às 18h (de Brasília).

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“Você nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado uma despedida melhor, mas falhamos. É difícil expressar em palavras a sua contribuição ao longo dos últimos 14 anos, dada a importância fundamental que você teve para o ressurgimento desta equipe. Nem sempre as pessoas reconheceram a sua grandeza, mas o tempo e a história farão justiça a ela”, escreveu o craque francês.

Histórico de Deschamps por Les Bleus

Até o momento, Deschamps possui 185 jogos como técnico da França, com incríveis 120 vitórias (65%), 35 empates (19%) e 30 derrotas (16%). O ápice de sua passagem pelo país se deu, então, na Copa do Mundo de 2018. Foi quando foi campeão ao bater a Croácia por 4 a 2, em Moscou, na Rússia. Como jogador, aliás, venceu o primeiro mundial francês, em 1998, com vitória por 3 a 0 sobre o Brasil, em Paris.

Confira o texto completo de Mbappé a Deschamps, técnico da França

“Hoje é a sua última dança.

Você nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado uma despedida melhor, mas falhamos. É difícil expressar em palavras a sua contribuição ao longo dos últimos 14 anos, dada a importância fundamental que você teve para o ressurgimento desta equipe. Nem sempre as pessoas reconheceram a sua grandeza, mas o tempo e a história farão justiça a ela…

Obrigado por me dar a chance e a oportunidade de representar meu país no maior dos palcos por tantos anos. Sinto-me privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país e guardo com carinho as lembranças maravilhosas de tudo o que vivemos e conquistamos juntos.

Desejo-lhe o melhor nesta nova etapa e agradeço novamente por tudo o que você trouxe a esta camisa, que significa tanto para nós.”

Um post compartilhado por Kylian Mbappé (@k.mbappe)

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