Scaloni indica alterações em último treino da Argentina antes da final

Ao contrário da Espanha, a Argentina realizou seu último treino antes da final da Copa do Mundo no começo da tarde deste sábado (18). A Albiceleste esperou as condições climáticas melhorarem e realizou a última atividade no Red Bulls Performance Center, em Nova Jersey, neste Mundial.

Durante os 15 minutos que a imprensa pôde acompanhar da atividade, o treinador Lionel Scaloni entregou coletes para 13 jogadores, com novidades em relação ao time que iniciou a semifinal contra a Inglaterra. Na lateral direita, Montiel acabou sendo escolhido em vez de Molina.

Por outro lado, o treinador decidiu entregar dois coletes a mais para Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso. O primeiro ficou de fora da semifinal para a entrada de Giovanni Simeone. Já o jogador do Bétis pode entrar no lugar de Leandro Paredes, que ainda não está 100% fisicamente.

Além disso, o treinador aproveitou para fazer os ajustes necessários para a grande final. Afinal, Scaloni reclamou que teve que fazer um trabalho mais curto na atividade da sexta-feira (17) por conta do evento que o treinador participou junto com Messi e Dibu Martínez, em Manhattan.

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