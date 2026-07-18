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Scaloni indica alterações em último treino da Argentina antes da final

Scaloni indica alterações em último treino da Argentina antes da final
Scaloni indica alterações em último treino da Argentina antes da final -

Ao contrário da Espanha, a Argentina realizou seu último treino antes da final da Copa do Mundo no começo da tarde deste sábado (18). A Albiceleste esperou as condições climáticas melhorarem e realizou a última atividade no Red Bulls Performance Center, em Nova Jersey, neste Mundial.

Durante os 15 minutos que a imprensa pôde acompanhar da atividade, o treinador Lionel Scaloni entregou coletes para 13 jogadores, com novidades em relação ao time que iniciou a semifinal contra a Inglaterra. Na lateral direita, Montiel acabou sendo escolhido em vez de Molina.

Por outro lado, o treinador decidiu entregar dois coletes a mais para Rodrigo De Paul e Giovani Lo Celso. O primeiro ficou de fora da semifinal para a entrada de Giovanni Simeone. Já o jogador do Bétis pode entrar no lugar de Leandro Paredes, que ainda não está 100% fisicamente.

Além disso, o treinador aproveitou para fazer os ajustes necessários para a grande final. Afinal, Scaloni reclamou que teve que fazer um trabalho mais curto na atividade da sexta-feira (17) por conta do evento que o treinador participou junto com Messi e Dibu Martínez, em Manhattan.

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