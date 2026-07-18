De la Fuente pode ser o técnico mais velho a conquistar a Copa; veja a lista

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, quebrará um recorde pessoal caso a sua seleção conquiste o título da Copa do Mundo, neste domingo, às 16h, em Nova Jersey. Aos 65 anos, ele será o treinador mais velho a ganhar o torneio em todas as 23 edições disputadas até aqui.

A marca, atualmente, pertence a um compatriota, Vicente del Bosque, que aos 59 anos levou o país à única taça até então, em 2010. Ou seja, em meio a tantos nomes experientes em grandes seleções, seria a primeira vez em que um homem sexagenário teria essa honra.

O adversário na decisão é a Argentina, de Lionel Scaloni, 17 anos mais jovem. Por sinal, ele foi um dos alunos de Luis de la Fuente no curso de formação de profissionais, na Espanha, há nove anos. À época, o europeu era o principal responsável pelas categorias de base no país.

Técnicos mais velhos quando venceram a Copa:

Del Bosque (59 anos) – campeão em 2010

Helmut Schon (58 anos) – campeão em 1974

Marcello Lippi (58 anos) – campeão em 2006

Sepp Herbergger (57 anos) – campeão em 1954

Aimé Jacquet (56) – campeão em 1998

Na sequência desta lista, vale o destaque para Luiz Felipe Scolari, que está em oitavo. No pentacampeonato, em 2002, ele tinha 53 anos. Aliás, caso o Brasil vencesse qualquer um dos últimos quatro Mundiais, o recorde de Vicente del Bosque já teria sido quebrado.

Afinal, o próprio Felipão estava com 65 em 2014, Tite tinha 57 e 61 anos, respectivamente, quando comandava a Seleção em 2018 e Ancelotti, técnico nesta edição, está com 67 anos. Caso se mantenha no cargo ao longo do próximo ciclo, o italiano pode trazer o hexa para o Brasil com 71 anos.

Copa 2026 quebrou recordes etários

Veterano holandês, Dick Advocaat foi o mais velho em uma partida de Copa de Mundo na história, ao comandar Curaçao na primeira fase de 2026 com 78 anos. Já o belga Hugo Broos, 74, foi o mais velho a disputar uma partida de mata-mata, por ter classificado a África do Sul.