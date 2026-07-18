Arias treina no Palmeiras após disputar a Copa do Mundo

O Palmeiras recebeu um importante reforço para a sequência da temporada 2026. O ponta Jhon Arias, após disputar a Copa do Mundo pela Colômbia, enfim se reapresentou na Academia de Futebol, neste sábado (18/7), em sua primeira atividade no clube após defender sua seleção no Mundial. Por lá, os Cafeteiros chegaram às oitavas, mas caíram diante da Suíça, nos pênaltis.

Assim, o craque esteve em tempo integral na atividade no CT palmeirense. Quem também esteve presente, de acordo com informações do “ge”, foram o goleiro Carlos Miguel e o meia Felipe Anderson. A dupla, no entanto, ainda está em fase de controle de carga, cumprindo cronograma do Núcleo de Saúde e Performance. Eles se juntam ao lateral-esquerdo Jefté, que se recupera de cirurgia para corrigir uma torção no joelho direito, sofrida na partida contra a Chapecoense, dia 31 de maio.

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A atividade na Academia contou com ativação muscular, além de treinos de fundamentos como cruzamentos e finalizações. Para finalizar, houve um treino técnico de 11 contra 11 em dimensões reduzidas. A próxima partida do Palmeiras será na quarta-feira (22/7), em Curitiba (PR), contra o Coritiba, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Por lá, a equipe de Abel Ferreira surge como líder, com 41 pontos. São sete a mais que o Flamengo (que possui um jogo a menos), segundo colocado. Até o momento, o Verdão perdeu apenas uma partida, vencendo 12 e empatando cinco. A equipe ostenta a melhor defesa da competição, com somente 13 gols sofridos.

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