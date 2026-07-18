Vasco pede à Justiça autorização para receber empréstimo de R$ 40 milhões

Em meio a Recuperação Judicial, o Vasco solicitou à Justiça do Rio de Janeiro autorização para contratar um empréstimo de R$ 40 milhões junto à Almirante S/A, empresa do empresário Marcos Lamacchia, que negocia a compra da SAF cruz-maltina. O pedido foi protocolado neste sábado (18/7) e depende, então, apenas da aprovação judicial.

A operação será por meio de um financiamento na modalidade DIP (Debtor in Possession), voltado a empresas em recuperação judicial. Segundo publicação do “ge”, o valor sairá em parcela única, sem cobrança de juros remuneratórios.

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Na petição apresentada à Justiça, o clube argumenta que os recursos serão para reforçar o fluxo de caixa e garantir a continuidade das operações da SAF, incluindo compromissos relacionados ao plano de recuperação judicial. Caso Marcos Lamacchia confirme a aquisição da SAF do Vasco, o montante emprestado será descontado, então, do aporte previsto no acordo de investimentos. A operação prevê um valores superiores a R$ 3 bilhões no futebol, e o empréstimo funcionaria como uma antecipação de parte desse capital.

Segundo o clube, o mecanismo permitirá que os recursos cheguem em um momento considerado estratégico para a manutenção das atividades, antes da conclusão definitiva do processo de venda da SAF. Diferentemente da alienação da SAF, a liberação do financiamento não depende de votação entre sócios ou conselheiros. A operação precisa, afinal, apenas do aval da Justiça.

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