Samuel Lino vive nova fase no Flamengo e vira líder de assistências na Série A

A intertemporada transformou Samuel Lino em um dos principais destaques do Flamengo de Leonardo Jardim. Com mudança no posicionamento, o atacante passou a atuar mais próximo da criação das jogadas e respondeu à mexida com números expressivos. Inclusive, se tornou o maior garçom entre jogadores da Série A nesta temporada.

Apesar do destaque na intertemporada, a mudança de posicionamento ocorreu antes da pausa para Copa do Mundo. A equipe já lidava com as ausências de Arrascaeta e Carrascal, então Lino deixou de atuar pelos lados de campo para flutuar mais por dentro, quase como um falso 10. A adaptação aconteceu de forma tão natural que nem parecia improvisada.

Centroavante na base e ponta-esquerda ao longo da carreira profissional, Lino assumiu a responsabilidade de organizar as jogadas do time. Ele inclusive marcou participou dos três gols da vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba na primeira partida nesta nova função. Na ocasião, no Maracanã, balançou as redes duas vezes e contribuiu com uma assistência.

Samuel Lino na intertemporada

O rendimento só melhorou durante os amistosos da intertemporada, com mais dois gols e cinco assistências. Ele serviu Bruno Henrique no empate por 2 a 2 com o River Plate e deu o passe para Wallace Yan definir a vitória por 2 a 1 sobre o Benfica. Além desses, ainda participou diretamente de três tentos no triunfo por 4 a 2 diante do Olimpia.

Com os números, o atacante agora soma nove assistências em jogos oficiais e outras cinco nos amistosos, somando 14 no total. Esse desempenho lhe levou à liderança do ranking entre os maiores garçons da Série A, superando Erick, do Vitória, que soma 12.

Apenas Garro, do Corinthians, disputou amistoso durante a pausa para a Copa do Mundo entre os cinco primeiros colocados do ranking. O meia foi titular no empate por 1 a 1 com o Cascavel-PR, mas não participou diretamente do gol de Matheus Pereira. Já Vitória, Coritiba e Palmeiras, equipes de Erick, Josué e Andreas Pereira, respectivamente, fizeram apenas jogos-treino no período.

Entrosamento com Pedro e elogios do técnico

Além da adaptação, as assistências do atacante também evidenciam o entrosamento com Pedro. Isso porque dos 14 passes de Lino, seis terminaram em gols do camisa 9 da Gávea. A parceria inclusive rendeu elogios de Leonardo Jardim, que destacou as características complementares da dupla.

“Com certeza é uma dinâmica que eu gosto… Dois jogadores mais na frente, com características diferentes e casá-las. Um jogador mais técnico e outro mais de mobilidade. E aconteceu isso como acontecia também quando o Arrasca jogou com o Pedro. O Arrasca é um jogador que procura mobilidade e versatilidade”, avaliou.

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