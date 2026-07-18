Chelsea dá chapéu no Arsenal e encaminha transferência recorde

O Chelsea encaminhou neste sábado (18/7) um acordo que pode entrar para a História do clube. Afinal, os londrinos firmaram negociação com o Aston Villa pela contratação de Morgan Rogers, meia-atacante de 23 anos que disputa a Copa do Mundo com a Inglaterra. O valor? Incríveis 117 milhões de libras, o que dá cerca de R$ 807 milhões no câmbio atual.

Assim, caso o acordo saia do papel, a contratação superaria a de Enzo Fernández junto ao Benfica (POR), sendo a mais cara da história do Chelsea. A informação do acerto de Rogers com os Blues é do jornalista David Ornstein, do “The Athletic”.

LEIA MAIS: Mbappé homenageia Deschamps antes de “última dança”

Chapéu no arquirrival

A contratação também coloca fogo em uma das maiores rivalidades da Inglaterra. Afinal, o Arsenal estava de olho em Rogers e aguardava o término da Copa do Mundo para seguir a negociação. O Chelsea, no entanto, se antecipou e fez a oferta ao Aston Villa. Inicialmente, os Vilains não contavam em vender o craque, que se destacou na temporada 2025/26. Os valores, porém, eram irrecusáveis.

Recentemente, os Blues também deixaram os Gunners a ver navios em outras contratações. Em janeiro 2023, o Chelsea foi mais rápido e garantiu a contratação de Mudryk, ucraniano do Shakhtar Donetsk. Meses depois, já na segunda janela do ano, o mesmo ocorreu junto a Moisés Caicedo. O volante equatoriano estava próximo do Arsenal, mas o Chelsea “sequestrou” a negociação, contratando o promissor jogador.

Histórico de Morgan Rogers

Rogers, de 23 anos, tem passagem pelas categorias de base do Manchester City. De lá, passou por empréstimos no Lincoln City, Bournemouth e Blackpool, antes de sair vendido para o Middlesbrough. Em apenas uma temporada por lá, se destacou e chamou a atenção do Aston Villa para a temporada 2023/24. Nesta primeira oportunidade, atuou em apenas 16 jogos, marcando três gols e dando uma assistência.

Depois, porém, deslanchou. Nas duas temporadas subsequentes, marcou 28 gols e deu 24 assistências em 109 partidas, garantindo convocação por parte do técnico Tomas Tuchel para a Copa do Mundo 2026. No Mundial, foi titular em duas partidas e contribuiu com assistência na derrota por 2 a 1 para a Argentina, na semifinal. Ele, aliás, está entre os titulares para a partida das 18h (de Brasília) frente à França, que vale o terceiro lugar da Copa, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.