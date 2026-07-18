Em duelo direto, Criciúma vence Vila Nova e mantém liderança da Série B

O Criciúma deu mais um passo importante rumo ao retorno à Série A do Brasileirão. Neste sábado (18/7), o Tigre derrotou o Vila Nova em duelo direto pela liderança da Série B, fazendo 2 a 0 e chegando à quinta vitória consecutiva na competição. Fellipe Mateus e Marcelo Hermes – um em cada tempo – fizeram os gols no Heriberto Hulse.

O resultado, aliás, faz o Criciúma ampliar sua incrível invencibilidade. Atualmente, a equipe do técnico Eduardo Baptista carrega 13 jogos sem perder, sendo todos pela Série B. Por lá, o Tigre segue como líder, agora com 36 pontos. São quatro a mais que o Juventude (segundo), que venceu na rodada. Já o Vila, que poderia virar líder em caso de vitória em Criciúma, cai para a quarta posição, com 31.

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Criciúma vence bem em casa

O primeiro gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Em jogada bem trabalhada pelo Tigre, Fellipe Mateus recebeu pela esquerda e fuzilou de canhota para superar o goleiro Helton Leite, aos 9′. À frente no placar, a equipe da casa entregou a bola ao adversário e se segurou.

Na etapa final, o Vila Nova se lançou ainda mais ao ataque na busca do empate. Dellatorre, em cobrança de falta da meia-lua, obrigou Pedro Santos a fazer excelente defesa. Pelo lado do Criciúma, Willean Lepo teve grande oportunidade para matar o jogo, mas parou em Helton Leite. Coube, então, a Marcelo Hermes fechar a conta. O lateral-esquerdo surgiu como um ponta, invadiu a área e bateu cruzado. A bola ainda desviou antes de entrar, aos 40′. Foi seu terceiro gol em dois jogos, ajudando na missão de levar o Criciúma de volta à elite do futebol brasileiro.

Próximos passos

O Criciúma volta a campo já nesta terça-feira (21/7), às 19h30 (de Brasília), quando visita o Novorizontino, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. A equipe do interior paulista é uma das pretendentes ao acesso, aparecendo na sexta colocação, com 30 pontos. O Vila Nova, por sua vez, volta para casa, onde recebe o Fortaleza (quarto colocado), em Goiânia, no mesmo dia, mas mais tarde: às 21h35.

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