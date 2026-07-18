Fluminense empresta David Terans ao Atlético-GO

Ainda sem realizar nenhuma partida na temporada, o meia David Terans está de clube novo. O uruguaio de 31 anos, que pertence ao Fluminense, acertou neste sábado (18/7) a transferência por empréstimo para atuar no Atlético-GO, décimo colocado da Série B.

O Dragão, no entanto, só poderá inscrever o jogador após derrubar o transfer ban imposto pela Fifa, segundo informações do “ge”. A equipe cumpre suspensão por causa da dívida pela contratação de Alejo Cruz, compatriota de David Terans.

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Dessa forma, o empréstimo do jogador será até o fim de 2026. Será exatamente quando encerra o contrato do meia com o Fluminense, seu clube de origem. O Tricolor contratou Terans em 2024 após ele se destacar pelo Athletico. Após rápida passagem pelo Pachuca (MEX), o Flu pagou cerca de R$ 14 milhões em 2024 para contar com o atleta.

No entanto, nunca encaixou na equipe carioca. Afinal, participou de somente 17 partidas, anotando um gol e uma assistência. Assim, foi por empréstimo para o Peñarol (URU), um de seus clubes do passado. Por lá, até foi bem, marcando sete gols e cinco assistências em 29 jogos. Ele, porém, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e iniciou recuperação, ainda não entrando em campo em 2026.

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