Lyanco ganha vaga no Atlético-MG após saída de Alonso

Lyanco deve voltar ao time titular do Atlético-MG na retomada do Campeonato Brasileiro. Com a saída de Junior Alonso, o zagueiro assumirá o lado esquerdo da defesa e deve formar dupla com Ruan Tressoldi contra o Bahia.

O duelo será na terça-feira (21), às 19h30, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Brasileirão. Além disso, a partida marcará o primeiro compromisso do Galo depois da pausa para a Copa do Mundo.

A titularidade de Lyanco não surge por acaso. No ano passado, o defensor manteve regularidade e ganhou espaço no sistema defensivo. No entanto, uma ruptura total do tendão de Aquiles interrompeu a sequência e tirou o jogador dos gramados por cinco meses.

Depois disso, Lyanco retornou em março e fez 12 partidas antes da pausa no calendário. Ainda assim, o próprio zagueiro reconhece que não estava em sua melhor condição física naquele momento. Ao ge, ele classificou a lesão como a “pior lesão” para um jogador de futebol e afirmou que tentou antecipar a volta aos jogos.

Agora, o cenário mudou. Segundo Lyanco, a intertemporada ajudou na recuperação da confiança, na forma de correr e na maneira de pisar. Além disso, o período sem jogos permitiu que ele completasse todos os treinos previstos pela comissão técnica.

Defesa busca novo equilíbrio

A saída de Junior Alonso abriu uma vaga importante na defesa atleticana. O paraguaio rescindiu com o Atlético-MG e acertou com o Atlanta United, dos Estados Unidos. Com isso, Eduardo Domínguez precisou reorganizar o setor para o segundo semestre.

Léo Duarte chegou como reposição para a zaga. Porém, o reforço sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante treino na Cidade do Galo e virou dúvida para o jogo contra o Bahia. Dessa forma, Lyanco ganhou ainda mais importância na retomada da temporada.

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O Atlético-MG tenta melhorar o desempenho defensivo. Em 37 jogos no ano, os adversários marcaram gols contra o Galo em 29 partidas. Ao todo, a equipe sofreu 42 gols e passou sem ser vazada em apenas oito compromissos.

Além disso, a bola aérea e a bola parada aparecem entre os principais problemas do time. Por outro lado, o Atlético-MG mostrou evolução recente. Nas últimas cinco partidas, a equipe terminou três sem sofrer gols.

Por isso, Lyanco volta ao time em um momento de cobrança por mais segurança. O zagueiro terá a missão de ocupar o espaço deixado por Alonso e ajudar Ruan Tressoldi na reconstrução defensiva. O primeiro teste será contra o Bahia, na terça-feira (21), na Arena MRV.

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