Troca de farpas passou? Rapper Drake aposta quase R$ 8 milhões em Argentina campeã na Copa

O rapper canadense Drake resolveu desafiar sua fama de “pé-frio” nas apostas esportivas e já declarou seu apoio na grande final da Copa do Mundo. Ele revelou no Instagram que colocou 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões na cotação atual) na vitória da Argentina contra a Espanha, neste domingo (19/7), às 16h (de Brasília).

A relação de Drake com a seleção argentina, aliás, teve início com uma polêmica em 2024. Isso porque o artista apostou 300 mil dólares acreditando que o Canadá conseguiria eliminar os hermanos na semifinal da Copa América.

O plano era lucrar quase 2,9 milhões de dólares, mas a Argentina venceu por 2 a 0, com gols de Julián Álvarez e Lionel Messi. Após o jogo, o perfil oficial da seleção argentina ironizou o cantor ao postar uma foto dos jogadores abraçados com a frase “Not like us”, título de uma música de Kendrick Lamar — rival histórico de Drake.

Agora, o rapper brincou com a situação ao escrever “This could get Messi” (“Isso pode ficar bagunçado”), fazendo trocadilho com “messy”, expressão em inglês utliizada no lugar do sobrenome do craque argentino. Em 2022, aliás, Drake apostou,, ainda, na Argentina contra a França e acertou. Afinal, após um eletrizante 3 a 3, os argentinos conquistaram o título nos pênaltis por 4 a 2.

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