Botafogo debate rescisão de Bastos após ausência

O Botafogo discute internamente a rescisão de contrato do zagueiro Bastos. Quase um mês depois da reapresentação do elenco para a intertemporada, o angolano ainda não voltou ao Rio de Janeiro e segue fora das atividades no clube.

A situação incomoda a diretoria alvinegra. Além disso, o Botafogo entende que está resguardado por penalidades previstas no contrato do jogador. Ainda assim, o clube não definiu um prazo público para encerrar o impasse.

Bastos tem vínculo com o Botafogo até dezembro de 2026. Por isso, entrou no grupo de atletas que já podem assinar pré-contrato com outra equipe neste segundo semestre. Agora, a tendência interna é que as partes busquem uma solução sem a necessidade de retorno do defensor ao Rio.

Segundo o ge, a ideia neste momento é que Bastos sequer volte à cidade. Dessa forma, a rescisão pode avançar em tratativas entre dirigentes do Botafogo e representantes do jogador.

Ausência tem relação com pendências financeiras

O Botafogo não se manifestou publicamente sobre a ausência de Bastos. No entanto, o zagueiro não se reapresentou por insatisfação com pendências financeiras do clube. Em meio ao cenário, o jogador chegou a publicar uma mensagem enigmática nas redes sociais ao afirmar que “nem tudo é sobre dinheiro”.

A relação entre Bastos e Botafogo já vinha desgastada também por questões físicas. Em 2024, o defensor não disputou a reta final da temporada por causa de uma lesão na coxa. Mesmo assim, teve papel importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

Depois disso, em fevereiro de 2025, Bastos sofreu uma nova lesão, desta vez no joelho, e ficou afastado dos gramados por quase um ano. O tratamento também gerou divergências. Inicialmente, o zagueiro não quis operar e assinou termo de consentimento para evitar o procedimento. Com isso, o Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo adotou tratamento conservador.

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Em junho, porém, Bastos mudou a decisão e aceitou passar pela cirurgia. Antes disso, havia voltado a jogar pelo Botafogo contra o Fluminense, em 1º de fevereiro. Ainda assim, fez menos de 20 partidas na temporada e voltou a ser desfalque em maio, depois da eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil, por lesão muscular.

Agora, o futuro do zagueiro está em discussão. O Botafogo avalia encerrar o vínculo iniciado em agosto de 2023, quando Bastos chegou ao clube para suprir a ausência de Luís Segovia. Enquanto isso, o elenco segue a preparação para enfrentar o Vitória, na próxima quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Olímpico Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão.

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