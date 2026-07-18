Jade Picon entra em campo antes de França x Inglaterra; entenda

Não é só Ronaldinho Gaúcho que protagoniza verdadeiros “rolés aleatórios” pelo mundo do futebol. A atriz brasileira Jade Picon, de 24 anos, chamou a atenção da web ao entrar em campo antes do duelo entre França x Inglaterra, neste sábado (18/7), pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Ao lado do youtuber inglês Tobit John “Tobi” Brown, conhecido como TBJZL, a influenciadora e empresária colocou a bola do jogo no pedestal da Adidas na entrada do campo, como ocorreu nas partidas da Copa do Mundo. A internet, então, se perguntou: porque a brasileira?

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Picon, afinal, é uma das parceiras globais da Adidas, patrocinadora da Copa. Ela costuma, então, participar da divulgação de lançamentos e produtos da fornecedora de material esportivo. Fã de futebol, a brasileira esteve na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, como torcedora, mas sempre utilizando materiais alternativos. Isso porque a Seleção Brasileira tem como fornecedora de material a Nike, principal concorrente da Adidas.

Jade, aliás, aparenta dar sorte para a Inglaterra. Afinal, a equipe de Thomas Tuchel vai humilhando a França por 4 a 0 ao intervalo de jogo. Quem vencer o duelo terminará a Copa do Mundo na terceira colocação. A final entre Espanha e Argentina acontece neste domingo (19/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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