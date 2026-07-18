Em jogo eletrizante, Sport e Operário empatam pela Série B

Sport e Operário protagonizaram um duelo intenso no empate em 2 a 2 neste sábado (18), na Iha do Retiro, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Biel e Fábio Matheus marcaram para os pernambucanos, mas Aylon e Vinícius Diniz balançaram as redes para os paranaenses.

O resultado, aliás, prolonga a má fase do Leão, que já soma sete partidas sem vitória e permanece fora da zona de acesso, ocupando a nona posição com 27 pontos. O Fantasma, por outro lado, segue firme no G4, em 3º lugar, com 32 pontos.

O jogo

O jogo começou com pressão dos visitantes: logo aos cinco minutos, Aylon aproveitou contra-ataque e abriu o placar, em lance que gerou críticas ao goleiro Thiago Couto. O Sport reagiu e, após insistir em cruzamentos e chutes de fora da área, empatou com Biel, que finalizou com categoria da entrada da área. O primeiro tempo seguiu equilibrado, com os rubro-negros tentando pelo alto e o Operário apostando em transições rápidas.

Na volta do intervalo, o Sport virou logo aos dois minutos, em belo chute de Fábio Matheus. O time da casa criou boas oportunidades para ampliar, mas parou nas defesas seguras de Vagner. Quando parecia que o Leão controlava o jogo, as mudanças de Gilmar Dal Pozzo deram novo fôlego ao Operário. Aos 40 minutos, Vinícius Diniz apareceu livre para cabecear e empatar. Nos minutos finais, os visitantes ainda desperdiçaram chances claras de virar, com Felipe Augusto e Vinícius Mingotti.

Próximos compromissos

Pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Segundona, o Sport visita o Goiás, quarta-feira (22), às 20h30 (de Brasília). Já o Operário recebe a Ponte Preta no mesmo dia, às 19h30.

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