Mbappé ultrapassa Messi e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

Neste sábado (18), o atacante Kylian Mbappé alcançou um feito histórico e isolou-se como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. O camisa 10 da França balançou as redes duas vezes no confronto contra a Inglaterra, válido pela disputa do terceiro lugar do Mundial de 2026. Com esses novos tentos, o craque chegou à impressionante marca de 22 gols na história do torneio, ultrapassando a contagem do argentino Lionel Messi. O recorde pessoal do jogador acabou servindo de consolo em uma tarde amarga para os franceses, que perderam o duelo para os ingleses pelo placar de 6 a 4 em Miami.

O atacante do Real Madrid agora domina o topo do ranking de maneira isolada nesta edição do torneio, acumulando 10 gols em oito jogos. Esse desempenho avassalador fez o francês igualar uma marca mítica de Gerd Müller. O lendário atacante alemão havia sido o último atleta a alcançar os dois dígitos de gols em uma única Copa do Mundo, durante a edição de 1970, no México. Desde então, nenhum outro jogador no planeta havia repetido tal feito no principal palco do futebol mundial.

A caminhada de Mbappé ao topo

A caminhada de Mbappé até o topo histórico distribui-se em apenas três participações em Copas do Mundo, somando 22 exibições no total. O atleta estreou com quatro gols na campanha do título da França em 2018. Logo depois, ele faturou a artilharia da Copa de 2022 ao anotar oito gols, apesar de amargar o vice-campeonato diante da Argentina. Os dados de seus arremates mostram uma preferência clara por sua zona de conforto: 19 de seus 22 gols aconteceram por meio de conclusões dentro da grande área, enquanto 18 nasceram de finalizações com a perna direita, seu pé dominante.

A liderança histórica do francês, contudo, ainda corre riscos imediatos por conta do calendário do torneio. Lionel Messi soma 21 gols e foca as suas atenções na grande final deste domingo contra a Espanha. Caso o astro argentino balance as redes duas vezes na decisão, ele retomará o posto de maior goleador da história da competição. Antes de passar em branco nos confrontos de quartas e semifinal contra Suíça e Inglaterra, o camisa 10 da Albiceleste ostentava uma sequência expressiva de nove partidas consecutivas deixando a sua marca em Mundiais.

Posição Jogador (País) Gols 1º Kylian Mbappé (França) 22 2º Lionel Messi (Argentina) 21 3º Miroslav Klose (Alemanha) 16 4º Ronaldo (Brasil) 15 5º Gerd Müller (Alemanha) 14 6º Harry Kane (Inglaterra) 14 7º Just Fontaine (França) 13 8º Pelé (Brasil) 12

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