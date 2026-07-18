Mbappé ultrapassa Messi e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

Neste sábado (18), o atacante Kylian Mbappé alcançou um feito histórico e isolou-se como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. O camisa 10 da França balançou as redes duas vezes no confronto contra a Inglaterra, válido pela disputa do terceiro lugar do Mundial de 2026. Com esses novos tentos, o craque chegou à impressionante marca de 22 gols na história do torneio, ultrapassando a contagem do argentino Lionel Messi. O recorde pessoal do jogador acabou servindo de consolo em uma tarde amarga para os franceses, que perderam o duelo para os ingleses pelo placar de 6 a 4 em Miami.
O atacante do Real Madrid agora domina o topo do ranking de maneira isolada nesta edição do torneio, acumulando 10 gols em oito jogos. Esse desempenho avassalador fez o francês igualar uma marca mítica de Gerd Müller. O lendário atacante alemão havia sido o último atleta a alcançar os dois dígitos de gols em uma única Copa do Mundo, durante a edição de 1970, no México. Desde então, nenhum outro jogador no planeta havia repetido tal feito no principal palco do futebol mundial.
A caminhada de Mbappé ao topo
A caminhada de Mbappé até o topo histórico distribui-se em apenas três participações em Copas do Mundo, somando 22 exibições no total. O atleta estreou com quatro gols na campanha do título da França em 2018. Logo depois, ele faturou a artilharia da Copa de 2022 ao anotar oito gols, apesar de amargar o vice-campeonato diante da Argentina. Os dados de seus arremates mostram uma preferência clara por sua zona de conforto: 19 de seus 22 gols aconteceram por meio de conclusões dentro da grande área, enquanto 18 nasceram de finalizações com a perna direita, seu pé dominante.
A liderança histórica do francês, contudo, ainda corre riscos imediatos por conta do calendário do torneio. Lionel Messi soma 21 gols e foca as suas atenções na grande final deste domingo contra a Espanha. Caso o astro argentino balance as redes duas vezes na decisão, ele retomará o posto de maior goleador da história da competição. Antes de passar em branco nos confrontos de quartas e semifinal contra Suíça e Inglaterra, o camisa 10 da Albiceleste ostentava uma sequência expressiva de nove partidas consecutivas deixando a sua marca em Mundiais.
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