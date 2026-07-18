Inglaterra conquista o terceiro lugar na Copa com vitória “maluca” sobre a França

A Inglaterra conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo ao vencer a França por 6 a 4, neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. A seleção inglesa abriu quatro gols antes do intervalo, sofreu uma forte reação francesa na etapa final, mas voltou a marcar nos minutos decisivos. Saka fez três gols, enquanto Bellingham fechou a partida com uma jogada individual espetacular.
A terceira colocação, ademais, representa o melhor resultado da Inglaterra em Copas do Mundo desde o título de 1966. Depois de terminar em quarto lugar em 1990 e 2018, a equipe voltou ao pódio do torneio. A França, por sua vez, reagiu após uma atuação desastrosa no primeiro tempo e chegou a diminuir a diferença para um gol. No entanto, não conseguiu completar uma recuperação que seria inédita na história da competição.
4 a 0 foi pouco!
A Inglaterra dominou completamente a etapa inicial e construiu a goleada com enorme facilidade. Logo aos dois minutos, Doué errou o passe, e Declan Rice avançou sem pressão antes de finalizar no canto de Maignan. A França tentou responder aos dez, quando Cherki aproveitou sobra na entrada da área e obrigou Henderson a espalmar. No minuto seguinte, Saka chegou a marcar após superar Lacroix, mas o impedimento anulou o lance. O segundo gol inglês saiu aos 17: Rice cobrou escanteio, Konsa ganhou de Rabiot pelo alto e cabeceou sem chances para o goleiro francês.
A postura da França chamou atenção pela desorganização e pela falta de intensidade. A equipe deu espaços, perdeu disputas e praticamente não incomodou os ingleses durante boa parte do primeiro tempo. Mbappé ainda tentou mudar o cenário. Aos 21, finalizou com efeito para fora. Depois, aos 34, recebeu pela esquerda e exigiu grande defesa de Henderson. No entanto, a Inglaterra continuou criando oportunidades. Aos 32, Rashford aplicou uma caneta em Zaïre-Emery e parou em Maignan. Quatro minutos depois, Saka aproveitou uma sequência de rebotes dentro da área para fazer o terceiro. Já aos 45, o atacante recebeu de Eze, ganhou as costas da defesa e bateu no canto para marcar novamente. Assim, a França terminou o primeiro tempo completamente perdida e com quatro gols sofridos. O placar de 4 a 0 ainda ficou barato diante do amplo domínio inglês.
‘Loucura’ permanece no segundo tempo
Didier Deschamps promoveu quatro mudanças no intervalo e transformou a postura da França. Barcola, Dembélé, Upamecano e Digne entraram nos lugares de Doué, Cherki, Konaté e Theo Hernández. A resposta apareceu logo aos dois minutos. Upamecano desarmou Watkins, avançou pelo campo e acionou Olise. O meia encontrou Mbappé, que finalizou de esquerda e diminuiu a desvantagem. A França manteve a pressão e voltou a marcar aos oito minutos. Mbappé lançou Barcola em profundidade, e o atacante ganhou as costas de Quansah antes de bater sem chances para Henderson. Aos 11, Dembélé recebeu no limite da defesa e parou no goleiro inglês. Olise quase aproveitou o rebote, mas a arbitragem marcou impedimento por poucos centímetros.
O domínio francês aumentou. Aos 15, Olise aproveitou um erro de Morgan Rogers e finalizou perto da meta. Três minutos depois, Dembélé recebeu ótimo passe de Mbappé, mas bateu fraco nas mãos de Henderson. Na sequência, Upamecano arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a espalmar. Aos 20 minutos, a França marcou o terceiro. Mbappé tabelou com Olise, recebeu dentro da área e bateu de esquerda para fazer um golaço. Além de recolocar os franceses na partida, o atacante chegou aos 22 gols e se isolou como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
Os Bleus seguiram em busca do empate. Aos 29, Gusto cruzou na medida, mas Olise finalizou para fora. No minuto seguinte, Mbappé invadiu a área e caiu após disputa com Quansah. O árbitro mandou o jogo seguir. Pouco depois, a França teve uma falta perigosa, porém Dembélé cobrou mal. A Inglaterra voltou a ameaçar aos 34. Bellingham fez boa jogada e serviu Watkins, que demorou para finalizar e parou em Maignan. No minuto seguinte, a França construiu uma bela troca de passes entre Mbappé, Dembélé e Olise. Livre dentro da área, Olise desperdiçou uma oportunidade clara ao mandar para fora.
Teve até golaço nos acréscimos!
Quando a pressão francesa aumentava, a Inglaterra encontrou o quinto gol. Aos 39, Morgan Rogers acionou Spence, que sofreu pênalti de Gusto. Dois minutos depois, Saka bateu no canto direito, deslocou Maignan e completou o hat-trick. A França ainda voltou a marcar aos 50 minutos. Upamecano recuperou a bola e deu ótimo passe para Dembélé. O atacante cortou Chalobah e finalizou de esquerda para diminuir novamente. Porém, a Inglaterra respondeu no último lance.
Aos 52, Rabiot perdeu a bola no campo de ataque, e Bellingham recebeu o lançamento. O meia pedalou diante de Lacroix, avançou, ameaçou finalizar e tocou entre as pernas de Upamecano. O golaço, por fim, encerrou a partida e confirmou a vitória inglesa por 6 a 4.
FRANÇA 4×6 INGLATERRA
Copa do Mundo – disputa do terceiro lugar
Data e horário: 18/07/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens (EUA)
Gols: Declan Rice (2’/1T, 0-1), Konsa (17’/1T, 0-2), Saka (36’/1T, 0-3), Saka (45’/1T, 0-4), Mbappé (2’/2T, 1-4), Barcola (8’/2T, 2-4), Mbappé (20’/2T, 3-4), Saka (41’/2T, de pênalti, 3-5), Dembélé (50’/2T, 4-5) e Bellingham (52’/2T, 4-6)
FRANÇA: Maignan; Gusto (Koundé, 45’/2T), Konaté (Upamecano, intervalo), Lacroix e Theo Hernández (Digne, intervalo); Rabiot, Zaïre-Emery, Olise, Doué (Barcola, intervalo) e Cherki (Dembélé, intervalo); Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
INGLATERRA: Dean Henderson; Quansah (Reece James, 37’/2T), Guéhi (Chalobah, 47’/2T), Konsa e Spence; Declan Rice, Eze (Bellingham, 33’/2T) e Morgan Rogers; Saka, Rashford (Watkins, intervalo) e Toney (Elliot Anderson, 33’/2T). Técnico: Thomas Tuchel.
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Leodán González (URU)
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