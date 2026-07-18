Copa supera 300 gols pela primeira vez e pode bater média de 1970

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo passou de 300 gols em uma só edição. Desta vez, teve mais de 100 jogos com 48 seleções e isso, claro, ajudou bastante. Ainda assim, a média de gols remete a uma época em que o futebol era muito mais aberto e recheado de goleadas.

A elétrica disputa pelo terceiro lugar, entre França e Ingaterra, neste sábado, contribuiu com dez bolas na rede. Aliás, entrou no top 5 de número de gols em uma só partida em toda a história do torneio. Com esse resultado, faltam apenas dois para igualar a média da Copa de 1970, com 2.97 a cada 90 minutos.

A final entre Espanha e Argentina promete ser mais econômica nesta estatística. Mesmo assim, a expectativa é a de que Messi e Yamal entrem em cena para tirar o zero do placar. Afinal, a única decisão sem gols foi entre Brasil e Itália, em 1994, que não resolveram a parada nem mesmo na prorrogação.