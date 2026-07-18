Inglaterra faz sua segunda melhor campanha em Copas após vitória histórica sobre a França

A Inglaterra encerrou a Copa do Mundo de 2026 com sua segunda melhor campanha na história do torneio. Neste sábado (18), a seleção venceu a França por 6 a 4, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, e conquistou o terceiro lugar. Assim, os ingleses voltaram ao pódio de um Mundial pela primeira vez desde o título de 1966.

Além disso, a equipe alcançou uma colocação inédita. Afinal, a Inglaterra nunca havia terminado uma Copa do Mundo na terceira posição. Antes de 2026, a seleção tinha disputado duas vezes a decisão pelo bronze. Contudo, perdeu para a Itália por 2 a 1, em 1990, e para a Bélgica por 2 a 0, em 2018. Nas duas oportunidades, portanto, encerrou a competição no quarto lugar.

Campeã em casa em 1966, a Inglaterra também nunca terminou um Mundial como vice-campeã. Por isso, a terceira colocação conquistada diante da França se tornou o melhor desempenho do país desde o único título. Ao mesmo tempo, o resultado consolidou uma campanha de recuperação após a derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal.

O triunfo também ganhou contornos especiais pela forma como ocorreu. A Inglaterra abriu 4 a 0 ainda no primeiro tempo e parecia ter resolvido a partida. No entanto, a França voltou do intervalo com outra postura. Os Bleus marcaram quatro gols na etapa final e chegaram a ameaçar uma reação histórica. Ainda assim, os ingleses balançaram as redes mais duas vezes e confirmaram a vitória por 6 a 4.

Inglaterra supera campanhas de 1990 e 2018

A campanha inglesa começou com a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Em seguida, a seleção empatou sem gols com Gana e derrotou o Panamá por 2 a 0. Já no mata-mata, passou pela República Democrática do Congo, venceu o México por 3 a 2 e eliminou a Noruega nas quartas de final.

Entretanto, o sonho do bicampeonato terminou na semifinal. A Argentina venceu por 2 a 1 e avançou à decisão. Dessa maneira, a Inglaterra precisou disputar novamente o terceiro lugar. Diferentemente das campanhas de 1990 e 2018, porém, desta vez a equipe encerrou o torneio com vitória.

Ao longo de suas participações, os ingleses também chegaram às quartas de final em 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006 e 2022. Em contrapartida, caíram nas oitavas em 1998 e 2010. Já em 2014, deixaram o torneio ainda na fase de grupos. Assim, o pódio de 2026 aparece atrás somente da conquista de 1966 na história da seleção.

Dez gols e recorde na disputa do terceiro lugar

Além da campanha histórica da Inglaterra, a partida entrou para os registros das Copas pelo número de gols. O placar de 6 a 4 tornou França x Inglaterra a disputa de terceiro lugar com mais gols na história do Mundial. Até então, o recorde pertencia à vitória francesa por 6 a 3 sobre a Alemanha, em 1958. Naquela partida, Just Fontaine marcou quatro vezes.

Com dez gols, o confronto também igualou a quinta maior marca em uma única partida de Copa do Mundo. Além disso, superou Alemanha 7 a 1 Curaçao como o jogo com mais gols da edição de 2026.

O resultado ainda estabeleceu outro recorde. Nunca França e Inglaterra haviam marcado tantos gols em um confronto. Antes, os duelos mais movimentados entre as seleções tinham terminado com vitórias francesas por 5 a 2, em 1931 e 1964. Em Copas, os países haviam se enfrentado outras três vezes, com dois triunfos ingleses e uma vitória francesa.

Desse modo, a Inglaterra terminou o Mundial com uma campanha histórica e uma vitória marcante. Além de alcançar sua melhor colocação em 60 anos, a seleção participou da disputa pelo terceiro lugar mais movimentada de todas as edições.

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