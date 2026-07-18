Tuchel cita desgaste e exalta força mental da Inglaterra

Thomas Tuchel valorizou a força mental da Inglaterra após a vitória por 6 a 4 sobre a França, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. Embora tenha elogiado o desempenho da equipe antes do intervalo, o treinador reconheceu as dificuldades físicas enfrentadas durante a reação francesa no segundo tempo. Mesmo pressionados, os ingleses seguraram o resultado e encerraram a competição com sua melhor colocação desde o título de 1966.

Em entrevista à BBC, Tuchel classificou o primeiro tempo inglês como “brilhante” e a etapa final como “turbulenta”. A Inglaterra abriu 4 a 0 nos primeiros 45 minutos, com gols de Declan Rice, Ezri Konsa e Bukayo Saka, duas vezes. Depois do intervalo, porém, a França reagiu e reduziu a diferença para apenas um gol. Ainda assim, Saka completou o hat-trick, enquanto Jude Bellingham marcou nos acréscimos e confirmou a vitória inglesa.

De acordo com o técnico, a queda de rendimento teve relação direta com o desgaste acumulado nas últimas semanas. Tuchel citou a sequência de partidas, o calor, os jogos disputados em locais de altitude elevada e os longos deslocamentos realizados pela delegação inglesa. Além disso, lembrou que a França teve um dia a mais para se recuperar após a semifinal e percorreu distâncias menores durante o período.

Apesar dos problemas físicos, Tuchel afirmou que não ficou preocupado com a atitude dos jogadores. Para o treinador, as dificuldades do segundo tempo voltaram a demonstrar a capacidade do grupo de enfrentar momentos adversos. Segundo ele, a seleção construiu algo especial durante o Mundial e apresentou novamente essa característica diante dos franceses.

Vitória serve como resposta às críticas

O triunfo também teve importância para Tuchel no aspecto pessoal. Afinal, o treinador chegou à disputa do terceiro lugar pressionado pelas escolhas feitas na derrota por 2 a 1 para a Argentina, na semifinal. A Inglaterra abriu o placar naquela partida, mas recuou, perdeu o controle e sofreu a virada nos minutos finais. Além disso, algumas substituições do alemão provocaram questionamentos de jogadores, torcedores e comentaristas.

Antes do confronto com a França, Tuchel descartou participar de um “jogo de culpa” e afirmou que não se arrependia das decisões tomadas contra os argentinos. O treinador reconheceu que a equipe precisava diminuir a diferença para seleções como Argentina, Espanha e França. Contudo, garantiu que seguiria trabalhando para aproximar a Inglaterra desse nível.

A recepção no estádio demonstrou que a eliminação ainda provocava insatisfação. Parte dos torcedores vaiou Tuchel antes do início da partida. No entanto, a Inglaterra respondeu com um primeiro tempo dominante e abriu quatro gols de vantagem. Embora tenha sofrido durante a reação francesa, a equipe encontrou forças para voltar ao ataque e marcar duas vezes na reta final.

Assim, o terceiro lugar não eliminou a frustração pela queda na semifinal. Ainda assim, ofereceu uma resposta importante depois das críticas e confirmou a melhor campanha inglesa em seis décadas. Para Tuchel, sobretudo, a vitória reforçou a confiança no comprometimento e na força mental do elenco antes do próximo ciclo.

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