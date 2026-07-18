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Saka diz que gostaria de ter jogado mais pela Inglaterra na Copa

Saka diz que gostaria de ter jogado mais pela Inglaterra na Copa
Saka diz que gostaria de ter jogado mais pela Inglaterra na Copa -

Bukayo Saka deixou uma mensagem direta após comandar a vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, neste sábado (18). Autor de três gols na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, o atacante afirmou que gostaria de ter recebido mais minutos durante a competição. Além disso, garantiu estar em boas condições físicas e disse que prefere responder dentro de campo.

A declaração ganhou peso porque Saka não saiu do banco na derrota por 2 a 1 para a Argentina, na semifinal. Mesmo com a Inglaterra em desvantagem, Thomas Tuchel não utilizou o atacante. Três dias depois, o jogador começou como titular contra a França e marcou três vezes.

“Claro que eu adoraria ter jogado mais, mas agora é tarde para falar sobre isso. Tento responder dentro de campo. Já passou, precisamos seguir em frente. Estou em forma”, afirmou.

A fala surgiu como uma resposta às escolhas feitas por Tuchel durante o Mundial. Entretanto, Saka evitou transformar a entrevista em uma crítica direta ao treinador. Ao falar sobre a pressão externa, o atacante destacou a maneira como jogadores e comissão técnica precisam reagir.

“Acho que isso faz parte do jogo. O importante é como você reage, como usa isso como combustível. Hoje terminamos bem. Era tudo o que podíamos fazer, e fizemos”, declarou.

Saka valoriza melhor campanha em 60 anos

Apesar da satisfação pela vitória, Saka reconheceu que ingleses e franceses chegaram à disputa do terceiro lugar ainda frustrados. As duas seleções perderam nas semifinais e ficaram fora da decisão entre Argentina e Espanha.

“Foi um jogo completamente maluco. As duas equipes ainda estão bastante decepcionadas por não estarem na final. No entanto, precisávamos terminar bem e entregar ao país sua melhor campanha em uma Copa do Mundo nos últimos 60 anos. Por isso, estamos felizes com o resultado final”, disse.

O triunfo garantiu à Inglaterra sua primeira terceira colocação na história das Copas. Além disso, representou o melhor resultado da seleção desde o título de 1966. Antes de 2026, os ingleses haviam terminado em quarto lugar nas edições de 1990 e 2018.

A partida teve dois momentos completamente diferentes. A Inglaterra abriu 4 a 0 antes do intervalo. Depois, a França reagiu, marcou quatro vezes e chegou a ameaçar uma recuperação histórica. Ainda assim, os ingleses fizeram mais dois gols na reta final.

“Acho que o primeiro tempo foi nosso. Nós vencemos o primeiro tempo, eles venceram o segundo e, no fim, marcamos os dois gols que garantiram a vitória. Foi assim que o jogo aconteceu”, analisou Saka.

Bellingham entrega pênalti a Saka

Saka marcou duas vezes antes do intervalo. Primeiro, aproveitou uma sequência de rebotes dentro da área. Depois, recebeu de Eze, ganhou as costas da defesa francesa e finalizou no canto de Maignan.

Já no segundo tempo, a Inglaterra recebeu um pênalti quando Gusto derrubou Spence. Bellingham estava em campo e poderia assumir a cobrança. Contudo, o meio-campista entregou imediatamente a oportunidade ao companheiro.

“Jude nunca cobraria aquele pênalti. Ele foi o primeiro a dizer: “Vá buscar o seu hat-trick”. Ninguém tentou me desconcentrar. Eu sempre cobraria”, revelou o atacante.

Saka bateu no canto direito, deslocou Maignan e marcou o quinto gol inglês. Com isso, tornou-se mais um jogador da Inglaterra a conseguir um hat-trick em uma partida de Copa do Mundo. Antes dele, Geoff Hurst, Gary Lineker e Harry Kane também haviam alcançado a marca.

Pouco depois, Bellingham também deixou sua marca. O meia fez uma grande jogada individual nos acréscimos e fechou o placar em 6 a 4.

Assim, Saka encerrou o Mundial com uma atuação decisiva e uma manifestação clara sobre sua utilização. Depois de acompanhar toda a semifinal no banco, o atacante voltou ao time titular, marcou três gols e ajudou a Inglaterra a alcançar sua melhor campanha em Copas desde 1966.

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