Saka diz que gostaria de ter jogado mais pela Inglaterra na Copa

Bukayo Saka deixou uma mensagem direta após comandar a vitória da Inglaterra por 6 a 4 sobre a França, neste sábado (18). Autor de três gols na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, o atacante afirmou que gostaria de ter recebido mais minutos durante a competição. Além disso, garantiu estar em boas condições físicas e disse que prefere responder dentro de campo.

A declaração ganhou peso porque Saka não saiu do banco na derrota por 2 a 1 para a Argentina, na semifinal. Mesmo com a Inglaterra em desvantagem, Thomas Tuchel não utilizou o atacante. Três dias depois, o jogador começou como titular contra a França e marcou três vezes.

“Claro que eu adoraria ter jogado mais, mas agora é tarde para falar sobre isso. Tento responder dentro de campo. Já passou, precisamos seguir em frente. Estou em forma”, afirmou.

A fala surgiu como uma resposta às escolhas feitas por Tuchel durante o Mundial. Entretanto, Saka evitou transformar a entrevista em uma crítica direta ao treinador. Ao falar sobre a pressão externa, o atacante destacou a maneira como jogadores e comissão técnica precisam reagir.

“Acho que isso faz parte do jogo. O importante é como você reage, como usa isso como combustível. Hoje terminamos bem. Era tudo o que podíamos fazer, e fizemos”, declarou.

Saka valoriza melhor campanha em 60 anos

Apesar da satisfação pela vitória, Saka reconheceu que ingleses e franceses chegaram à disputa do terceiro lugar ainda frustrados. As duas seleções perderam nas semifinais e ficaram fora da decisão entre Argentina e Espanha.

“Foi um jogo completamente maluco. As duas equipes ainda estão bastante decepcionadas por não estarem na final. No entanto, precisávamos terminar bem e entregar ao país sua melhor campanha em uma Copa do Mundo nos últimos 60 anos. Por isso, estamos felizes com o resultado final”, disse.

O triunfo garantiu à Inglaterra sua primeira terceira colocação na história das Copas. Além disso, representou o melhor resultado da seleção desde o título de 1966. Antes de 2026, os ingleses haviam terminado em quarto lugar nas edições de 1990 e 2018.

A partida teve dois momentos completamente diferentes. A Inglaterra abriu 4 a 0 antes do intervalo. Depois, a França reagiu, marcou quatro vezes e chegou a ameaçar uma recuperação histórica. Ainda assim, os ingleses fizeram mais dois gols na reta final.

“Acho que o primeiro tempo foi nosso. Nós vencemos o primeiro tempo, eles venceram o segundo e, no fim, marcamos os dois gols que garantiram a vitória. Foi assim que o jogo aconteceu”, analisou Saka.

Bellingham entrega pênalti a Saka

Saka marcou duas vezes antes do intervalo. Primeiro, aproveitou uma sequência de rebotes dentro da área. Depois, recebeu de Eze, ganhou as costas da defesa francesa e finalizou no canto de Maignan.

Já no segundo tempo, a Inglaterra recebeu um pênalti quando Gusto derrubou Spence. Bellingham estava em campo e poderia assumir a cobrança. Contudo, o meio-campista entregou imediatamente a oportunidade ao companheiro.

“Jude nunca cobraria aquele pênalti. Ele foi o primeiro a dizer: “Vá buscar o seu hat-trick”. Ninguém tentou me desconcentrar. Eu sempre cobraria”, revelou o atacante.

Saka bateu no canto direito, deslocou Maignan e marcou o quinto gol inglês. Com isso, tornou-se mais um jogador da Inglaterra a conseguir um hat-trick em uma partida de Copa do Mundo. Antes dele, Geoff Hurst, Gary Lineker e Harry Kane também haviam alcançado a marca.

Pouco depois, Bellingham também deixou sua marca. O meia fez uma grande jogada individual nos acréscimos e fechou o placar em 6 a 4.

Assim, Saka encerrou o Mundial com uma atuação decisiva e uma manifestação clara sobre sua utilização. Depois de acompanhar toda a semifinal no banco, o atacante voltou ao time titular, marcou três gols e ajudou a Inglaterra a alcançar sua melhor campanha em Copas desde 1966.

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