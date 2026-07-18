Deschamps assume culpa por primeiro tempo ruim da França

Didier Deschamps assumiu a responsabilidade pela atuação da França no primeiro tempo da derrota por 6 a 4 para a Inglaterra, neste sábado (18), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. Emocionado, o treinador concedeu sua última entrevista à frente da seleção e classificou como “não apresentável” o desempenho que levou os Bleus ao intervalo perdendo por quatro gols.

A Inglaterra abriu o placar aos dois minutos e aproveitou os espaços deixados pela equipe francesa para construir o 4 a 0 ainda na etapa inicial. Além da falta de intensidade, a França mostrou problemas de organização e pouco poder de reação. Deschamps, então, assumiu a responsabilidade pelas escolhas feitas para começar o confronto.

“Foi culpa minha”, reconheceu o técnico, ao comentar a formação e a postura apresentadas durante os primeiros 45 minutos.

Reação não apaga primeiro tempo

Deschamps promoveu quatro substituições durante o intervalo. Upamecano, Digne, Dembélé e Barcola entraram nos lugares de Konaté, Theo Hernández, Cherki e Doué. As mudanças transformaram o comportamento da França, que passou a pressionar a saída de bola inglesa e criou oportunidades em sequência.

Mbappé diminuiu logo aos dois minutos. Depois, o capitão deu a assistência para Barcola marcar o segundo, aos oito. O próprio Mbappé voltou a balançar as redes aos 20 e deixou o placar em 4 a 3. A França ainda teve duas oportunidades claras para buscar o empate, mas não conseguiu concluir a reação.

A Inglaterra aproveitou os espaços concedidos pelos franceses na reta final. Saka marcou de pênalti e completou seu hat-trick. Dembélé ainda fez o quarto gol da França nos acréscimos, porém Bellingham respondeu no último lance e fechou o placar em 6 a 4.

“Pelo menos, pareceu alguma coisa”, afirmou Deschamps ao comparar o desempenho francês depois do intervalo com a atuação desastrosa do primeiro tempo. Apesar da derrota, o treinador destacou a capacidade de reação e a qualidade dos jovens que permanecerão na seleção.

A França terminou a Copa do Mundo na quarta colocação. A equipe havia chegado à semifinal após seis vitórias consecutivas, mas perdeu para a Espanha por 2 a 0. Já diante da Inglaterra, os Bleus sofreram seis gols e encerraram a trajetória de Deschamps com um dos jogos mais movimentados da história do torneio.

Deschamps se emociona na despedida

A entrevista também marcou o encerramento de um ciclo iniciado em 2012. Com os olhos marejados, Deschamps agradeceu aos jogadores, aos integrantes da comissão técnica e às pessoas que participaram de sua trajetória na seleção francesa.

O treinador afirmou que procurou manter a França entre as principais seleções do mundo. Além disso, destacou as relações construídas durante as concentrações, competições e períodos de preparação. Para Deschamps, a trajetória não se resumiu aos resultados conquistados dentro de campo.

“Não há nada mais bonito”, declarou ao falar sobre a experiência de representar a seleção francesa.

Deschamps somou mais de 25 anos ligados aos Bleus ao reunir suas trajetórias como jogador e treinador. Ele também se tornou o profissional com o período mais longo de serviço por uma única seleção, considerando as duas funções.

“Usei esta camisa durante 25 anos”, resumiu o treinador em sua última manifestação como comandante da França.

Assim, a reação diante da Inglaterra evitou que a despedida terminasse com uma goleada ainda mais pesada. No entanto, não apagou o primeiro tempo que Deschamps assumiu como responsabilidade própria. Depois de 14 anos no cargo, o treinador encerrou seu ciclo com a França na quarta posição da Copa do Mundo.

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