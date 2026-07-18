Kaká aponta país que pode inspirar o futebol brasileiro: “Estamos ficando para trás”

Neste sábado (18), nos Estados Unidos, o ex-meio-campista Kaká analisou o momento delicado do futebol brasileiro, incluindo a campanha decepcionante da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Eleito melhor do mundo em 2007, ele afirmou que os últimos torneios escancararam como a modalidade está “ficando para trás”. Além disso, defendeu uma reflexão profunda sobre os rumos do esporte no país.

Segundo o ex-jogador do São Paulo, é urgente que a CBF e os principais clubes se unam em um projeto de longo prazo, que envolva desde as categorias de base até o nível profissional.

“Estamos vivendo um momento de reflexão. São quatro anos até a próxima Copa e temos que pensar numa reformulação de um projeto para o futebol brasileiro, o que podemos fazer para melhorá-lo. Essa Copa deu sinais de que estamos ficando para trás”, iniciou.

“A reformulação deve envolver os clubes, provavelmente com a CBF tomando conta disso e falar a eles: ‘Vamos pensar em um projeto a longo prazo, aquilo que vamos fazer, como tocaremos esse processo, como envolveremos as categorias de base a fim de fazer toda essa formação de atletas’. Tentar trazer esse DNA do futebol brasileiro de volta, acho que esse é o processo”, prosseguiu.

“Agora, seria mais um diagnóstico mesmo, não superficial que se fica discutindo aqui, mas profundo, de ir atrás dos clubes, de todos os clubes brasileiros formadores. Também de como a imprensa pode ajudar nessas informações, de passar a opinião dela sobre o que o futebol brasileiro deveria pensar para os próximos anos. E aí, por meio desse diagnóstico, dar início a um projeto de longo prazo mesmo, para que possamos chegar em uma Copa. Que esses torneios sejam a cereja do bolo daquilo que a Seleção Brasileira está fazendo”, pontuou Kaká.

Kaká elogia planejamento marroquino

Como exemplo, Kaká citou o Marrocos, que vem de boas campanhas em Copas recentes. Além disso, o país africano conquistou o Mundial Sub-20 e será uma das sedes da Copa de 2030, mostrando resultados consistentes de um planejamento estruturado.

“Não sei como é o projeto de Marrocos, por exemplo, mas escutei que parece ser de muitos anos. Foram primeiramente campeões mundiais sub-20, a seleção sub-20 abastece a profissional, depois o treinador da sub-20 assumiu a equipe profissional. Eles perderam para uma França que era uma das favoritas, mas fizeram uma ótima Copa. Mais uma, aliás, pois na outra chegaram à semifinal. Esses são exemplos legais para buscarmos. A própria França, a própria Espanha. Se não me engano, do time da Espanha que jogou a final das Olimpíadas contra o Brasil, são 20 jogadores agora abastecendo”, pontuou Kaká.

“Então, são coisas que podemos usar nesse sentido, mas sempre com esse resgate do DNA do futebol brasileiro, da nossa criatividade, da espontaneidade, de improvisar, de criar. Temos que buscar isso, fazer esse mix. É super importante a parte tática, eu mesmo aprendi muito na Itália em relação a isso, mas a gente tem que fazer um mix dessa questão. Acho que o momento é esse, de reflexão e de traçar um diagnóstico para montar um plano de curto, médio e longo prazo para o futebol brasileiro, para que o futebol brasileiro abasteça nossa Seleção”, encerrou.

A fala de Kaká ocorre às vésperas da grande decisão da Copa do Mundo de 2026. Espanha e Argentina duelam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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