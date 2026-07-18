Internacional define perfil e analisa nomes para o lugar de Borré

A saída de Rafael Borré para o River Plate obrigou o Internacional a intensificar a busca por um novo centroavante no mercado de transferências. A diretoria colorada procura um atacante que preencha os requisitos táticos do técnico Paulo Pezzolano e que solucione a falta de gols do setor ofensivo. Isso, claro, sem desrespeitar as limitações financeiras do clube.

A comissão técnica deseja contar com um atleta de grande mobilidade, que demonstre intensidade para pressionar a saída de bola dos adversários e que também participe da construção das jogadas. O departamento de futebol procura um “fazedor de gols” completo: um centroavante de área eficiente nas finalizações, mas que também sirva como pivô e apoio para os companheiros de ataque.

Os alvos no mercado sul-americano

O paraguaio Alex Arce, do Independiente Rivadavia-ARG, surge como um dos principais nomes avaliados pela scout do clube. Aos 31 anos, o centroavante vive grande fase e ostenta o posto de artilheiro da atual edição da Conmebol Libertadores. Contudo, a diretoria ainda não abriu uma negociação formal, e o próprio jogador analisa o seu futuro profissional com cautela.

Outra alternativa que se mantém no radar gaúcho é Pedro Raul, atualmente no Corinthians. O Inter já havia monitorado o atleta no fim do ano passado e mantém o interesse no futebol do jogador. Como o centroavante entrou em campo apenas oito vezes pelo Campeonato Brasileiro, o regulamento da competição permite que ele mude de clube e defenda a equipe gaúcha no torneio nacional.

As opções caseiras do Internacional

Enquanto monitora o mercado de fora, o Colorado deposita a sua confiança em Alerrandro. O jogador pertence ao CSKA Moscou e está em Porto Alegre por empréstimo, sendo a única opção de origem para a função no elenco profissional atual. A cúpula colorada acredita na evolução do atacante, que soma quatro gols e quatro assistências em 23 exibições na primeira metade da temporada.

O técnico Paulo Pezzolano também observa com atenção os garotos João Bezerra e Fabrício Prado, destaques das categorias de base. O ponta Vitinho também já atuou improvisado na função em treinamentos e partidas recentes, surgindo como um plano de emergência enquanto a direção busca uma solução de custo viável.

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