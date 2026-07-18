Santos recomenda terapia para sócios após derrota para o Botafogo

O Santos causou uma permanente polêmica entre os seus torcedores. A diretoria do clube paulista enviou um e-mail em massa para os sócios-torcedores recomendando os serviços de atendimento de Ádan Jardim, neurocientista que presta serviços ao próprio Alvinegro Praiano. A mensagem chegou aos torcedores justamente um dia após a derrota da equipe por 2 a 1 contra o Botafogo, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O texto enviado pelo clube trazia questionamentos sobre a saúde mental dos associados em um momento de evidente frustração com o desempenho do time:

“Você tem se sentido ansioso ou esgotado? Talvez seja hora de cuidar de quem mais importa: você”.

Torcedores do Santos criticam o clube nas redes sociais

Os torcedores santistas consideraram o momento da publicação totalmente inoportuno e invadiram as redes sociais com críticas e protestos. Ádan Jardim atua no dia a dia do Peixe focado no desenvolvimento cognitivo e mental dos jogadores do elenco profissional, e não no atendimento ao público geral.

A revolta da torcida reflete diretamente a situação incômoda do Santos na tabela de classificação do torneio nacional. Com o tropeço diante do clube carioca, a equipe paulista flerta perigosamente com a zona de rebaixamento. A saber, o Peixe possui em 21 pontos e ocupa a primeira posição logo acima da linha da degola, empatado com o Grêmio.

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