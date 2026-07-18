Jogador inglês com fama de “brigão” é expulso em amistoso; veja o vídeo

Jonathan Rowe parece não se cansar de polêmica. O atacante inglês, que no ano passado foi dispensado pelo Olympique de Marselha, da França, após se envolver em uma briga com Adrien Rabiot no vestiário após uma derrota, desta vez acabou expulso em um amistoso de pré-temporada.
Atualmente defendendo o Bolonha, o ponta inglês perdeu a cabeça depois de uma entrada dura de um jogador do Arminia Bielefeld, da Alemanha, quando sua equipe já perdia por 3 a 0. Ao reagir de forma violenta, empurrando Russo, recebeu cartão vermelho direto.
️EX-OM : Jonathan Rowe a complétement craqué lors d’un match amical avec Bologne… pic.twitter.com/rfzfMCaXbR
— Massilia Zone (@MassiliaZone) July 18, 2026
Um ano depois, portanto, Rowe volta a ser notícia por motivos negativos. Na temporada 2025/2026, aliás, o atacante teve bons números ao serviço do Bolonha – oito golos e quatro assistências em 43 jogos.
O amistoso marcou, ainda, a estreia de Domenico Tedesco como treinador do Bologna. Mas a impressão não foi das melhores depois do apito final, já que a equipe italiana perdeu por 4 a 0 para os alemães.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.