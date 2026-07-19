São Paulo pode anunciar Domingos Duarte e Aurélio Buta neste domingo

O São Paulo está muito próximo de oficializar duas contratações para o sistema defensivo. Os portugueses Domingos Duarte e Aurélio Buta já se encontram em solo brasileiro para cumprir o protocolo final antes da assinatura dos contratos. A intenção da diretoria do Tricolor Paulista é realizar o anúncio de ambos antes do fechamento do fim de semana, antecipando-se à abertura oficial da janela de transferências, programada para este domingo (20).

O zagueiro Domingos Duarte, de 31 anos, desembarcou na capital paulista na última sexta-feira (17) e dedicou as primeiras horas no país à resolução de pendências burocráticas do negócio. Ele passaria por exames médicos neste sábado (18), sendo esta a última etapa pendente antes de selar o vínculo definitivo. A saber, a validade seria de duas temporadas com a equipe do Morumbis.

Reforços pontuais para o São Paulo

A situação do lateral-direito Aurélio Buta está ainda mais adiantada. O jogador de 29 anos também já está no Brasil, realizou todos os testes físicos e médicos necessários e obteve a aprovação do departamento do São Paulo. O atleta chega para reforçar o setor por meio de um contrato válido por uma temporada completa.

A chegada da dupla de Portugal soma-se aos anúncios anteriores do atacante Victor Sá e do volante Newton, contratados para encorpar o grupo no segundo semestre. Mesmo mantendo os olhos abertos às oportunidades de mercado, a cúpula são-paulina não planeja realizar loucuras financeiras ou grandes investimentos nesta janela de transferências. A avaliação interna aponta que os nomes integrados cumprem as exigências feitas pelo técnico Dorival Júnior para equilibrar as opções do plantel.

Enquanto a diretoria finaliza os registros na CBF, o elenco foca os treinamentos para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que atualmente ocupa a oitava colocação na tabela, volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30, para enfrentar o Athletico. O confronto válido pela 19ª rodada do torneio nacional será disputado em Bragança Paulista.

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