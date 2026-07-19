Presidente do México aceita convite de Trump e comparecerá à final da Copa

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que estará presente na final da Copa do Mundo em Nova Jersey, neste domingo (19), ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

O jogo entre Argentina e Espanha marcará, portanto, o encerramento de cinco semanas de competição, que começou na Cidade do México em 11 de junho e reuniu 48 seleções.

A decisão de Sheinbaum, anunciada em ​mensagem no X, é polêmica. Isso porque ela havia declarado que não compareceria a nenhuma partida como forma de solidariedade aos torcedores mexicanos que não puderam arcar com os valores dos ingressos. Devido ao novo modelo de preços dinâmicos adotado pela Fifa. as entradas chegam a ultrapassar 10 mil dólares (R$ 51,1 mil).

A presença de Sheinbaum e Carney no evento esportivo acontece em meio a negociações comerciais delicadas. México e Canadá tentam convencer Trump a estender o acordo trilateral da América do Norte. As conversas, aliás, envolvem temas estratégicos como aço, setor automotivo, agricultura e pagamentos eletrônicos.

Sheinbaum mantém uma relação cordial, mas marcada por tensões com Trump, evitando declarações que possam gerar atritos. Já a relação entre EUA e Canadá é mais instável, com Carney e Trump trocando provocações e ameaças de tarifas com frequência. A próxima rodada de negociações entre representantes dos EUA e do México está marcada para terça-feira (21), na Cidade do México.

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