Faixa do River, Di Stéfano e Messi: os laços no futebol entre Espanha e Argentina

Espanha e Argentina são rivais na grande final da Copa do Mundo neste domingo, às 16h, em Nova Jersey. Mas os laços históricos no futebol uniram os países por muitas décadas. Desde a homenagem a um clube tradicional do outro lado do oceano até a idolatria a jogadores que seguem em atividade.

Esta, aliás, é a primeira decisão entre uma nação colonizadora e um de seus colonizados. Um confronto entre europeus e sul-americanos que ocorre pela décima segunda vez nesta etapa da competição. Os espanhóis buscam o bicampeonato, enquanto os argentinos, atuais campeões, querem o tetra.

Imitação da camisa do River Plate

Em 1949, o Rayo Vallecano decidiu usar a faixa vermelha do time argentino em seu uniforme. A razão principal, segundo os relatos, foi diferenciar-se do Real Madrid, que também jogava de branco. Então, a diretoria do clube emendou a homenagem ao River, multicampeão na Argentina e na América do Sul.

A mudança deu certo, o Rayo Vallecano passou a ganhar mais jogos e nunca mais abandonou o uniforme branco com a faixa vermelha em diagonal. A semelhança com a seleção do Peru ou com o Vasco (na cor preta) é mera coincidência.

Di Stéfano troca de seleção

Craque de origem argentina, Alfredo Di Stéfano defendeu a albiceleste por vários anos. Quando foi para o Real Madrid, porém, se tornou ídolo e aceitou “virar a casaca” para a Espanha. À época, a Fifa ainda não impedia a mudança de seleções.

A questão é que Di Stéfano não teve sorte. Afinal, a Fúria não se classificou para a Copa de 1958 – sua principal chance de jogar o Mundial. Pelo Real, marcou mais de 300 gols, conquistou cinco artilharias e, até hoje, está no top 5 da história de goleadores do clube merrengue.

Messi é cria do futebol espanhol

Por pouco, o maior astro da atualidade não defendeu a Espanha. A princípio, Lionel Messi tinha todo o desejo de jogar pela Argentina. mas morava em Barcelona desde os 11 anos e demorou a ser levado para as categorias de base dos hermanos.

Mesmo não convencendo o meia-atacante, a La Liga foi palco de algumas das atuações mais impressionantes que o mundo da bola já viu. Afinal, Messi jogou profissionalmente por 15 anos no clube baugrana. Em certo ponto, formou ataque infalível com Neymar e Suárez.

Batalhão de jogadores na La Liga

O êxodo de argentinos para o futebol espanhol se tornou constante ao longo das décadas. Hoje, bate recorde de convocados na Copa do Mundo 2026. Por sinal, são 24 jogadores da La Liga entre os dois elencos para a final – e 11 deles são hermanos.