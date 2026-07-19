A “última de Leo” ou a primeira de Yamal? Copa promete decisão apoteótica!

A torcida da Argentina, a cada Copa do Mundo, lança um hit. Neste ano, na edição Estados Unidos, México e Canadá, a canção fala em “a última de Leo (Messi)”. De fato, neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife, em Nova Jersey, o camisa 10 tem tudo para, enfim, brindar o amante do futebol com a dança derradeira. Aos 39 anos, o craque rosarino pode, assim, se despedir da Albiceleste. No entanto, do lado da Espanha, há uma outra história apenas nos primeiros parágrafos. Yamal tem 19 anos e já desponta como uma realidade no cenário internacional. Mesmo com a pouca idade, ele é o jogador mais caro do planeta. Vale módicos 200 milhões de euros (R$ 1,16 bilhão).

A decisão entre Argentina e Espanha promete, então, fortes emoções e uma passagem de bastão, independentemente do resultado desta tarde. Messi representa um passado cheio de títulos enormes e troféus individuais, enquanto Yamal simboliza o futuro e a possibilidade de reciclagem dos gênios. Neste embate de tempos verbais, o veterano e o garoto brigam pelo presente: a taça do torneio mais cobiçado da Terra e o lugar mais alto do pódio.

Messi: tom de despedida

Messi é o atual dono da coroa, conquistada, aliás, sob muito suor, em 2022, no Qatar. Sendo assim, nesta Copa do Mundo, a cada passo, se aproxima de um desfecho monumental e já deixa alguma saudade no universo da bola. Neste sábado (18), por exemplo, na prévia da final, em uma rede social, deixou escapar algumas pistas sobre este ato final. Primeiro, em uma postagem com o fornecedor esportivo, escreveu “o último tango”. Em seguida, o Goat foi além e deixou os argentinos em prantos.

“O mais lindo, em todos estes anos, não foram somente os títulos e, sim, todo o caminho, compartilhando o dia a dia com este grupo. Levantamos em momentos difíceis, competimos juntos. Cada um dos meus companheiros e os membros do corpo técnico trabalharam todos os dias para que esta seleção fosse uma família. Aconteça o que acontecer, este grupo já escreveu uma história linda. Ninguém vai apagar”, colocou La Pulga.

Ao longo de 21 anos de seleção, Messi penou, angariou “haters”, foi acusado de ser mais catalão do que argentino, perdeu pênalti em decisão, cogitou abandonar a equipe, comeu o pão que o diabo amassou e retornou para a glória: duas Copas América, um Mundial e uma Finalíssima em somente cinco anos. Tudo aquilo que não havia conquistado, abocanhou de uma só vez, encerrou as dúvidas e se colocou entre os melhores jogadores de todos os tempos.

Yamal: um craque que compra brigas difíceis

Yamal tem tudo a ver com o seu oponente no campo esportivo. Mais do que o banho que viralizou nas redes sociais, o garoto é o maior ídolo do Barcelona no pós-Messi, clube pelo qual já faturou três Ligas Espanholas, uma Copa do Rei e duas Supercopas. Pela seleção ibérica, levou a Eurocopa de 2024 com apenas 16 anos. Um fenômeno que deixou todo mundo em choque quando surgiu. Igual a um tal de Lionel.

Com talento e personalidade, Yamal mantém o protagonismo fora de campo, assumindo a luta em pautas corajosas, como o racismo, a justiça social e a imigração, além de expressar a fé muçulmana. Filho de um pintor de paredes marroquino com uma garçonete da Guiné Equatorial, o astro da Fúria também se orgulha da origem humilde e da infância em Rocafonda, na periferia de Barcelona. Quando marca um gol, recorda o bairro onde nenhum turista ousa colocar os pés.

“Não sinto a pressão. Nenhuma! Meu pai teve que catar coisas na rua para colocar comida em casa. Minha mãe ficou grávida com 16 anos. Eu vim de um apartamento em que a cozinha e o quarto eram praticamente o mesmo espaço. Isso, sim, é pressão. O que tenho de fazer é jogar bola e deixar os espanhóis felizes nesta Copa do Mundo. Sabemos lidar com as adversidades”, contou o jovem espanhol ao falar sobre sua infância.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.