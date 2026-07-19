Almada se despede da Copa antes de definir futuro com o Flamengo

O Flamengo aguarda o fim da Copa do Mundo para intensificar a tentativa de contratar Thiago Almada. Principal alvo do clube nesta janela de transferências, aberta nesta segunda-feira, o meia encerra sua participação no Mundial neste domingo (19), quando a Argentina enfrenta a Espanha, às 16h (de Brasília), na decisão do torneio. A partir daí, o Rubro-Negro espera avançar nas conversas e conhecer a decisão do jogador sobre o futuro.

Enquanto isso, Almada perdeu espaço ao longo da competição. Depois de iniciar a Copa como titular, o meia virou opção no banco de reservas a partir das oitavas de final. Desde então, entrou apenas na prorrogação da partida contra a Suíça e, pelas últimas escalações, deve começar a final novamente entre os suplentes.

Após o Mundial, o estafe do argentino se reunirá com o jogador para analisar as propostas. Embora tenha priorizado a permanência na Europa, Almada passou a considerar um retorno à América do Sul diante da escassez de ofertas do Velho Continente. Até o momento, Flamengo e River Plate oficializaram propostas e aguardam a escolha do atleta.

Além disso, o River ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia. Apesar da concorrência, o Flamengo mantém confiança na negociação. O clube aposta na boa relação com o Atlético de Madrid, fortalecida após a negociação por Samuel Lino, além de apresentar uma proposta com condições de pagamento consideradas mais atrativas pelos espanhóis.

Por outro lado, o principal obstáculo para o Rubro-Negro continua sendo uma possível investida de clubes europeus. Caso receba uma oferta do continente, Almada poderá manter o plano inicial de seguir no futebol europeu.

Mesmo com uma participação discreta na Copa, Almada ainda desperta interesse no mercado. Além disso, um eventual título da Argentina pode aumentar a valorização do elenco campeão. Há um ano, o Atlético de Madrid desembolsou cerca de 30 milhões de euros para contratar o meia após o destaque no Botafogo. Agora, o clube espanhol aceita negociá-lo, mas busca recuperar boa parte do investimento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook