Liberais Democratas pedem saída da FA e da UEFA da Fifa

Os Liberais Democratas, terceiro maior partido do Reino Unido, pediram que a Federação Inglesa de Futebol (FA) e a UEFA deixem a Fifa e liderem a criação de um novo órgão regulador para o futebol mundial. Além disso, integrantes da legenda acusaram o presidente da entidade, Gianni Infantino, de ultrapassar “linhas vermelhas sucessivas” durante a Copa do Mundo.

No sábado, o líder do partido, Sir Ed Davey, publicou um vídeo nas redes sociais e intensificou as críticas à Fifa. Segundo ele, o Mundial expôs problemas estruturais da entidade. Entre os exemplos citados, Davey mencionou a polêmica envolvendo o cartão vermelho aplicado ao atacante americano Folarin Balogun e a comemoração da Argentina após a vitória sobre a Inglaterra, quando jogadores exibiram uma faixa relacionada à soberania das Ilhas Malvinas.

“Desde o espetáculo incrivelmente duvidoso de Donald Trump telefonando para Gianni Infantino para que ele pessoalmente anulasse um cartão vermelho dos EUA, até a lenta inação da FIFA em relação à provocativa demonstração da bandeira das Malvinas pela Argentina, Infantino ultrapassou todos os limites”, disse Davey.

Na sequência, o político voltou a cobrar mudanças profundas na estrutura do futebol mundial. “Ele permitiu que a interferência política e a ganância corporativa destruíssem completamente a integridade do nosso belo jogo. Quando é que vamos finalmente dar um basta nisso? Chegou a hora de a FA, a UEFA e os órgãos dirigentes europeus se unirem, liderarem uma saída coordenada e se afastarem.”

Além disso, Davey defendeu a criação de uma nova entidade internacional para administrar o esporte. “Vamos trabalhar com outras confederações para construir um órgão dirigente limpo e transparente que realmente coloque os torcedores em primeiro lugar.”

Infantino must go. No matter where it’s held, the World Cup belongs to the fans – not gangsters like Trump. We need someone who’ll finally kick corruption out of FIFA. — Ed Davey (@EdwardJDavey) July 6, 2026

As críticas dos Liberais Democratas à Fifa não são recentes. Em 6 de julho, após a controvérsia envolvendo Balogun, Davey publicou a mensagem: “Infantino tem que sair”. Já a deputada Munira Wilson pediu que a FA trabalhe em conjunto com a UEFA e outras federações para criar uma organização que priorize os interesses dos torcedores e do futebol. Além disso, ela destacou que entidades como as federações da França e da Alemanha já se manifestaram publicamente contra decisões recentes da Fifa.

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