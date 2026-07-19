Flamengo confirma lesão de Luiz Araújo

O Flamengo confirmou, por meio de boletim médico divulgado neste domingo (19), que Luiz Araújo sofreu uma lesão no joelho esquerdo após deixar o amistoso contra o Olimpia com dores. O atacante não precisará passar por cirurgia e já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube.

“Exame de imagem realizado na manhã do último sábado (18), após o jogador deixar o campo com dores no dia anterior, apontou lesão no joelho esquerdo, sem indicação cirúrgica. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube”, comunicou o clube.

A lesão ocorreu durante a vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Olimpia, na última sexta-feira (17), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe iniciou a partida com jogadores que formaram a base do time durante a intertemporada europeia, e Luiz Araújo entrou no segundo tempo, marcando inclusive um dos gols da equipe.

Luiz Araújo deixa o campo com dores

Pouco depois de balançar as redes, o camisa 7 recebeu uma entrada na parte externa do joelho aos 17 minutos da etapa final. A pancada ocorreu no momento em que o atacante se preparava para avançar em direção ao campo adversário, precisando de atendimento na sequência.

O atacante ainda tentou prosseguir na partida, mesmo com dificuldades para caminhar, mas pediu substituição instantes depois. Ele chegou inclusive a desistir de disputar uma bola em um lance que terminou com ataque e chance de gol para o Olimpia.

Mancando, o atacante deixou o gramado enquanto a jogada ainda se desenrolava e acabou substituído por Saúl. Bruno Henrique chegou a reclamar com a comissão técnica da equipe paraguaia sobre as fortes entradas durante o amistoso, citando, inclusive, a lesão de Luiz Araújo. O camisa 7 aplicou gelo no local ainda no banco de reservas.

Flamengo atualiza outros casos

Além da situação do atacante, o Flamengo atualizou o quadro de outros dois atletas. Léo Ortiz realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física, enquanto Lucas Paquetá segue em recuperação com a fisioterapia e faz exercícios de reforço muscular.

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