Em parceria com a Fatal Fans, Corinthians lança portal ‘Respeita as Minas’

Dias após anunciar a Fatal Fans como nova patrocinadora, o Corinthians lançou o portal “Respeita as Minas”, iniciativa voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Além disso, o projeto integra a parceria firmada entre o clube e a plataforma de conteúdo por assinatura do grupo Fatal Model, que também prevê ações em defesa da equidade de gênero.

No anúncio do acordo, o Corinthians informou que a marca da Fatal Fans ocupará o espaço destinado à campanha institucional no uniforme da equipe feminina. Dessa forma, o clube busca ampliar a visibilidade da iniciativa e reforçar a mensagem de enfrentamento à violência contra a mulher dentro e fora dos gramados.

O contrato entre as partes é válido até dezembro de 2027 e prevê o pagamento de R$ 22 milhões ao Corinthians. Além disso, o vínculo pode ser prorrogado por mais uma temporada, elevando o investimento para R$ 31 milhões. Segundo o clube, parte dos recursos será destinada ao basquete masculino, às equipes de futsal e aos departamentos de futebol profissional masculino e feminino.

Ao lançar o projeto, o Corinthians reforçou que seu compromisso vai além do esporte. Por isso, criou o portal para informar, acolher e orientar mulheres em situação de violência, além de oferecer conteúdos educativos e canais de apoio.

Além disso, a plataforma reúne informações sobre os diferentes tipos de violência, como física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. O portal identifica os principais sinais de alerta, apresenta formas de acolhimento e orienta as vítimas sobre como agir diante de casos de agressão.

Corinthians disponibiliza rede de apoio a mulheres em portal ‘Respeita as Minas’

Por fim, o portal “Respeita as Minas” reúne os principais canais de atendimento e orienta mulheres vítimas de violência sobre como buscar ajuda. A plataforma direciona o público para a Central de Atendimento à Mulher (180), responsável por oferecer orientação e encaminhamento, além do telefone 190, da Polícia Militar, indicado para situações de emergência. Além disso, o portal apresenta informações sobre as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), a Defensoria Pública, o Ministério Público, os Centros de Referência da Mulher e outros órgãos que compõem a rede de proteção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook