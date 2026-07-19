Espanha e Argentina disputam final da Copa com elencos avaliados em R$ 11,8 bilhões

Espanha e Argentina entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), para disputar a final da Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, as duas seleções se enfrentam em uma decisão de Mundial. Além da disputa pelo título, o confronto coloca frente a frente duas gerações do futebol, representadas por Lionel Messi, de 39 anos, e Lamine Yamal, de 19, em um duelo que também movimenta cifras bilionárias.

De acordo com o jornal Lance!, a decisão vai além das quatro linhas e reúne alguns dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. Juntos, os elencos das duas finalistas somam € 2,02 bilhões (cerca de R$ 11,81 bilhões), o que faz do confronto o sexto mais valioso da Copa do Mundo de 2026.

A Espanha chega à decisão com vantagem no aspecto financeiro. Impulsionada por Lamine Yamal, avaliado em € 200 milhões (R$ 1,69 bilhão), a seleção espanhola possui o terceiro elenco mais valioso do torneio, estimado em € 1,22 bilhão (R$ 7,13 bilhões).

A Argentina ocupa apenas a sétima posição entre as equipes de maior valor de mercado da competição. Mesmo liderada por Lionel Messi, a atual campeã mundial tem um elenco avaliado em € 807,5 milhões (R$ 4,72 bilhões). Além disso, a Albiceleste sequer lidera o ranking entre as seleções sul-americanas, já que o Brasil aparece à frente, com um elenco estimado em € 928,2 milhões (R$ 5,42 bilhões).

Espanha e Argentina: Yamal x Messi, quem é mais valioso?

No ranking individual, Lamine Yamal amplia a vantagem sobre Lionel Messi. Atualmente, o atacante do Barcelona lidera a lista dos jogadores mais valiosos do planeta e alcança um valor de mercado estimado em € 200 milhões (R$ 1,69 bilhão).

Já Messi, que atualmente defende o Inter Miami, aparece com valor de mercado de € 15 milhões (R$ 87,71 milhões), segundo dados do Transfermarkt. Além disso, aos 39 anos, o capitão argentino não integra o grupo dos dez atletas mais valiosos da Albiceleste. Ainda assim, ele e Yamal somam juntos cerca de € 215 milhões (R$ 1,25 bilhão) em valor de mercado e protagonizam um dos duelos mais aguardados da final da Copa do Mundo.

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