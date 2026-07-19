Argentina veste camisa especial para a final com homenagens a Messi

A Argentina entra em campo neste domingo (19) para enfrentar a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 com um uniforme exclusivo preparado para a decisão. Além da tradicional camisa listrada em azul e branco, a seleção exibe inscrições especiais da partida e presta homenagens individuais a Lionel Messi e ao goleiro Emiliano Martínez.

Por determinação da Fifa, a Argentina utiliza o uniforme principal, composto por camisa titular, calção branco e meiões brancos, repetindo a combinação usada nas vitórias sobre Argélia, Cabo Verde, Egito e Suíça ao longo da campanha. Enquanto isso, os goleiros entram em campo vestidos inteiramente de verde.

Além disso, a principal novidade aparece logo abaixo do escudo da Associação do Futebol Argentino (AFA). A camisa recebe uma inscrição exclusiva, conhecida como matchday, com os dados da decisão em inglês: “Spain vs Argentina – 19 July 2026 – New York New Jersey”. Embora todas as partidas da Copa tenham uma identificação própria, a versão da final ganha um layout especial. Na manga esquerda, o patch da Fifa também exibe a mensagem “Football Unites the World” (“O futebol une o mundo”).

Na manga direita, a seleção mantém o emblema oficial da Copa do Mundo de 2026. Além disso, o centro do peito exibe o distintivo que identifica a Argentina como atual campeã mundial.

Argentina reserva homenagens especiais para Messi e Dibu

Entre os jogadores, apenas Lionel Messi veste uma camisa personalizada. O capitão argentino utiliza um patch com a palavra “Legacy” (“Legado”), em referência às seis participações em Copas do Mundo. No lado oposto, outro distintivo relembra os prêmios de melhor jogador conquistados nas edições de 2014 e 2022.

Além disso, o goleiro Emiliano “Dibu” Martínez também recebe uma homenagem especial. Sua camisa traz um patch que celebra a Luva de Ouro conquistada na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Além disso, caso Gerónimo Rulli ou Juan Musso entrem em campo durante a decisão, eles estreiam na competição usando um distintivo especial destinado aos jogadores que disputam a primeira partida no Mundial.

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