Final da Copa tem corrida por ingressos e ofertas de até R$ 200 mil no MetLife Stadium

A movimentação nos arredores do MetLife Stadium tem ganhado intensidade à medida em que a decisão da Copa do Mundo 2026, entre Espanha e Argentina, se aproxima. Torcedores tentam garantir ingressos de última hora para final, enquanto outros oferecem entradas por valores que chegam a R$ 200 mil. A bola rola neste domingo (19).

A reportagem do Jogada10 acompanha o cenário na porta do estádio, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Espanha e Argentina medirão forças no MetLife Stadium a partir das 16h (de Brasília), em duelo que definirá o primeiro campeão do Mundial com 48 seleções e organizado em três países-sede: EUA, México e Canadá.

Com o início da decisão cada vez mais próximo, a procura por bilhetes tem aumentado entre torcedores que ainda não garantiram acesso ao estádio. Uma torcedora argentina, que preferiu não se identificar à reportagem, afirmou ter um ingresso da categoria 1 e tenta negociá-lo por R$ 200 mil.

Já no site Ticketdata, o setor mais barato aparece com preço médio de 6,826 mil dólares (aproximadamente (R$ 36 mil) por ingresso, já com taxas incluídas. A plataforma também informa que devido à precificação dinâmica da Fifa, o gráfico de valores tende a aumentar nas próximas horas, conforme o crescimento da procura.

Foto: Leonardo Pereira/Jogada10

A movimentação nos arredores do MetLife começou cedo devido ao esquema de segurança. Isso porque a Polícia bloqueou os acessos ao estádio às 12h (horário local), permitindo as chegadas apenas via trem. Por isso, muitos torcedores, em maioria argentinos, se anteciparam.

Torcedor ‘pé quente’ busca ingresso

Entre os casos de quem ainda busca lugar na arquibancada estava um torcedor espanhol, que revelou à reportagem do J10 nunca ter visto a seleção perder nas nove partidas em que esteve presente. Ele também se mostrou otimista na busca pelo ingresso e garantiu que fará o possível para “ajudar” a La Roja na disputa pelo bicampeonato mundial.

Torcedor do Athletic Bilbao, o homem basco, que mantém base histórica de nacionalismo da região, revelou dois motivos que o levaram à apoiar a seleção espanhola: Nico Williams e Unai.

“Ganharam a Eurocopa comigo no estádio e ganharam as partidas do Mundial em que estive presente. Nove jogos já [retrospecto total]. Nico Williams e do Unai são meus favoritos [do elenco do Athletic Bilbao], torço por eles”, disse.

Fifa fornece almoço à imprensa

Distinto ao que ocorreu em outras fases, a Fifa se sensibilizou com o trabalho da imprensa para esta decisão. A entidade ofereceu almoço gratuito para os profissionais da mídia, de diversas nacionalidades, presentes na cobertura do jogo. Embora tenha disponibilizado comida anteriormente, os comunicadores precisavam arcar com os custos da alimentação.

Espanha x Argentina na final da Copa

A La Roja de Nico Williams e Unai garantiu presença na decisão após eliminar a França nas semifinais. Repetindo o roteiro da última Eurocopa, os espanhóis superaram os franceses com uma atuação dominante e avançou à final liderada por Yamal e companhia. A Espanha, aliás, chega à decisão com apenas um gol sofrido em todo torneio.

Já os sul-americanos e atuais campeões, superaram todos os dramas no caminho. A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 nas semifinais repetindo um roteiro de viradas históricas. Anthony Gordon abriu o placar para os ingleses na etapa final, enquanto Enzo Fernández empatou e Lautaro Martínez garantiu o triunfo nos acréscimos da partida.

Palco da decisão, o MetLife Stadium tem capacidade para mais de 80 mil torcedores. O palco, aliás, recebeu diversos jogos ao longo do torneio, incluindo a estreia do Brasil diante do Marrocos, no empate em 1 a 1.

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