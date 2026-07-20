Neymar segue fora da Sula e Santos adota cautela para definir retorno

O Santos não deve contar com Neymar para o duelo decisivo contra a Universidad Central, nesta terça-feira (21/7), em Valência, na Venezuela, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar de não apresentar qualquer problema muscular, o camisa 10 ainda passa por um processo de recondicionamento físico e segue sem previsão definitiva para retornar aos jogos.

A expectativa do clube é que Neymar complete uma semana inteira de treinamentos no gramado do CT Rei Pelé. O objetivo é ganhar condições de enfrentar a Chapecoense, no próximo sábado (25/7), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, sua presença na partida segue indefinida e dependerá da evolução ao longo dos próximos dias.

Desde a reapresentação, o atacante realiza avaliações constantes da parte física, de força e de outros indicadores considerados importantes pelo departamento de desempenho. O objetivo é evitar riscos e garantir que o retorno aconteça nas melhores condições possíveis após uma Copa do Mundo abaixo das expectativas. Além da parte física, o Santos também acompanhou de perto o aspecto psicológico do jogador depois da eliminação da Seleção Brasileira.

Neymar voltará ao Santos de forma gradual

Enquanto Neymar trabalha para recuperar o ritmo ideal, Cuca prepara a equipe sem a principal referência técnica do elenco. Nas últimas semanas, o treinador organizou o time pensando na ausência do camisa 10 e pretende reintegrá-lo de forma gradual, sem acelerar etapas.

O planejamento do Santos leva em consideração a sequência decisiva da temporada. Além da disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o clube também iniciará o confronto das oitavas da Copa do Brasil contra o Remo. O primeiro jogo está marcado para 1º de agosto, na Vila Belmiro, enquanto a volta será disputada em 4 de agosto, em Belém.

A tendência é que Neymar já esteja à disposição para esses compromissos, considerados fundamentais para as pretensões do Santos no segundo semestre. Até lá, o clube mantém a cautela e prioriza uma recuperação completa antes de recolocar o camisa 10 em campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.