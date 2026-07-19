Ferroviária x Corinthians (Copa do Brasil Feminina): onde assistir, escalações e arbitragem

Ferroviária e Corinthians voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (20), às 20h, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela Copa do Brasil Feminina. Depois do encontro recente pelo Campeonato Paulista, as equipes disputam agora uma vaga na próxima fase da competição nacional.

A partida acontece apenas três dias após o último duelo entre os clubes. Na ocasião, o Corinthians levou a melhor e venceu a Ferroviária por 1 a 0, resultado que aumenta a confiança da equipe alvinegra para o novo confronto.

Por outro lado, a Ferroviária aposta no fator casa para buscar a classificação. A equipe inicia a preparação para o compromisso decisivo com o objetivo de corrigir os erros apresentados na última partida e tentar dar o troco diante da torcida.

Enquanto isso, o Corinthians chega embalado pela vitória no Paulista e busca manter o bom momento na temporada. Além disso, o clube tenta confirmar o favoritismo para seguir vivo na disputa da Copa do Brasil Feminina.

Dessa forma, o confronto promete equilíbrio entre duas das principais equipes do futebol feminino brasileiro. Quem vencer garante vaga na próxima fase do torneio, em um duelo que reúne tradição, rivalidade recente e a expectativa de mais um grande jogo entre Ferroviária e Corinthians.

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