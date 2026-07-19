Fora dos planos, Cédric vira dilema no São Paulo por contrato até 2027

O futuro de Cédric no São Paulo segue indefinido. Fora dos planos da comissão técnica, o lateral-direito português, de 34 anos, não deve permanecer no elenco para a sequência da temporada. Apesar disso, a diretoria ainda busca uma solução para o caso, já que o jogador tem contrato válido até o fim de 2027.

Nos bastidores, o clube trabalha com o auxílio de empresários para encontrar interessados na contratação do defensor. Enquanto isso, Cédric segue treinando separado do restante do elenco no CT da Barra Funda. Cenário, aliás, que se tornou rotina desde a pausa das competições para a disputa da Copa do Mundo.

O principal obstáculo para uma definição é o contrato de longa duração. O São Paulo não pretende reintegrar o lateral ao grupo, mas também encontra dificuldades para negociar uma rescisão. Pessoas envolvidas nas conversas entendem que o jogador não abrirá mão dos valores previstos até o término do vínculo, o que trava qualquer acordo neste momento.

Cédric vai de titular a afastado no São Paulo

A situação contrasta com a chegada de Cédric ao clube. Em janeiro de 2025, o português desembarcou no Morumbi sem contrato após deixar o futebol europeu e assinou inicialmente um vínculo curto, válido até o fim de abril, em um período de avaliação. O desempenho agradou à diretoria e à comissão técnica da época, que optaram por efetivá-lo com um novo contrato até dezembro de 2027.

Na primeira temporada, o lateral correspondeu às expectativas. Em 2025, disputou 44 partidas e distribuiu três assistências. Já em 2026, perdeu espaço na equipe e entrou em campo apenas 16 vezes, até deixar de fazer parte dos planos para o segundo semestre.

A tendência de saída ficou ainda mais evidente nesta janela de transferências. O São Paulo encaminhou a contratação do lateral-direito Aurélio Buta, que já está no Brasil, realizou exames médicos e deve estar sendo oficializado nos próximos dias. A chegada do angolano amplia a concorrência no setor e reforça o entendimento de que Cédric não faz mais parte do planejamento esportivo do clube.

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